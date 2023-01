Аналитики ISW высчитали, как быстро Россия использует иранские дроны-камикадзе

Российские войска все больше полагаются на беспилотники иранского производства в своей кампании ударов по украинской критической инфраструктуре. Они используют 1750 дронов-камикадзе до мая 2023 года, если будут применять их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 4 января. Аналитики предполагают, что РФ значительно исчерпала свои текущие запасы такого вооружения, и будет стремиться к дальнейшему сотрудничеству с Ираном для их пополнения.

Так, представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что российские войска использовали около 660 иранских БПЛА Shahed-131/136 (у оккупантов "Герань-1/2". – Ред.) против Украины с момента их первого применения в сентябре 2022 года.

А официальный представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что оккупанты используют такие беспилотники потому, что они могут лучше уклоняться от обнаружения на радарах из-за того, как низко летят к земле, особенно вдоль реки Днепр на маршрутах атаки, ориентированных на цели в Киеве. По его словам, украинские Силы противовоздушной обороны сбили 540 российских ударных дронов, но даже при 100-процентном уровне сбития "Шахеды" все еще могут нанести ущерб украинским городам, поскольку их боеголовки не обязательно всегда взрываются при перехвате ППО и могут взорваться при падении на землю.

Скибицкий добавил, что враг использует "массивные рои "Шахедов" для прорыва украинской ПВО, и подчеркнул, что силы РФ не смогли бы добиться подобных результатов, если бы они использовали от пяти до десяти дронов одновременно. Поэтому оккупанты обкатывают значительное количество этих БПЛП, которые прибывают из Ирана партиями по 200 и 300 единиц.

Отмечается, что контракт России с Ираном предусматривает передачу 1750 беспилотников и стране-агрессору уже необходимо пополнить свои запасы после интенсивного использования этих систем в предыдущие дни. Скибицкий также заявил, что у ГУР есть разведданные, которые предполагают, что РФ получит очередную партию дронов в неустановленную дату.

"Российские силы, вероятно, стали полагаться на использование беспилотников иранского производства, потому что они являются дешевой альтернативой более традиционным высокоточным ракетам, запасы которых у ВС РФ значительно истощились. Россия будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы получить большее количество систем высокоточного оружия для использования против Украины", – выразили убеждение в ISW.

Там указали на сообщения иранских госСМИ, которые 28 декабря писали, что Тегеран вскоре получит от РФ 24 истребителя Су-35, вероятно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства. Российский блогер заявил, что эти системы высокоточного оружия позволят оккупантам более эффективно наносить удары по украинским тылам, "защищаемым западными зенитными и противоракетными системами", чем их нынешняя пилотируемая авиация. А высокопоставленные официальные лица США почеркнули, что РФ предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на его системы вооружений.

"Российские силы будут использовать все обещанные 1750 беспилотников иранского производства в Украине к маю 2023 года, если будут потреблять их с той же скоростью, что и в период с сентября по декабрь 2022 года. Для того, чтобы усилить свою кампанию против критической инфраструктуры Украины", – подсчитали в ISW.

1 января информационное агентство правительства Ирана сообщило, что они с РФ строят новый трансконтинентальный торговый маршрут в обход санкций и "иностранного вмешательства".

"Российские и иранские официальные лица могут частично вести переговоры о торговом маршруте для поддержки более последовательных поставок оружия между двумя странами. Иран может поставлять беспилотники и, возможно, баллистические ракеты в Россию, чтобы более четко установить двусторонние отношения безопасности с ней, в которых иранцы являются более равноправными партнерами", – считают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты-расследователи установили имена четырех российских военных, запускающих иранские дроны Shahed по Украине. Летом 2022 года они прошли соответствующий инструктаж в Иране под видом военных учений.

