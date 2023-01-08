Есть ли у России возможности и дальше обстреливать энергосистему Украины: в ISW оценили риски

У России есть некие проблемы с производством ракет, и нынешний уровень истощения ее стратегических ракетных комплексов может ограничивать частоту и масштабы массированных атак по Украине в будущем. Однако оккупанты смогут продолжать масштабную кампанию против украинской инфраструктуры в ближайшей перспективе, угрожая гражданскому населению страны.

Видео дня

Об этом в отчете за 7 января заявил американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики отметили: ракетный арсенал страны-агрессора, вероятно, будет и дальше уменьшаться, но он все равно несет угрозу для Украины.

В ISW обратили внимание на циничное заявление минобороны РФ, сделанное во время массированного удара 29 декабря. Ведомство утверждает, что российские ракеты морского базирования "Калибр" "не закончатся никогда". В то же время российские войска в последний раз применяли "Калибры" в девятую крупномасштабную ракетную атаку по инфраструктуре 16 декабря.

Также аналитики заявили, что ракеты оккупантов С-300 и 3М-55 "Оникс" являются менее точными.

"Что, вероятно, является причиной того, что российские войска не использовали эти системы широко в крупномасштабных ракетных ударах по украинским критически важным объектам инфраструктуры", – сказано в тексте.

Как указали эксперты, факты говорят о том, что РФ не мобилизовала свою военную промышленность для поддержки военных операций против Украины. Страна обычно увеличивает производство ракет и других систем вооружений и боеприпасов перед тем, как вступить в крупную войну, и обычно переводит свой военную ВПК на военный лад после начала боевых действий. Но Россия не сделала ни того, ни другого.

По мнению аналитиков, это может быть связано с опасениями диктатора Владимира Путина, что дальнейшие экономические потрясения подогреют дальнейшее внутреннее недовольство в РФ, поскольку западные санкции наложили значительные ограничения на ВПК агрессора.

Напомним: 6 января министр обороны Украины Алексей Резников показал инфографику о том, сколько ракет использовала Россия, сколько произвела и сколько у нее осталось. Судя по этим данным, "Кинжалов" у страны-агрессора 53, "Искандеров" – 52, а ракет Х-22 и Х-32 – 162.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны ранее заявил, что российские войска могут потратить 1750 дронов-камикадзе до мая 2023 года, если будут применять их с такой же интенсивностью, как в период с сентября по декабрь-2022.

– Журналисты-расследователи установили имена четырех российских военных, запускающих иранские дроны Shahed по Украине. Летом 2022 года оккупанты прошли соответствующий инструктаж в Иране под видом военных учений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!