Резников рассказал, сколько ракет и дронов осталось у России: обновленная инфографика

С начала полномасштабной войны против Украины страна-агрессор Россия использовала большую часть своих стратегических ракет, однако она продолжает пополнять запасы. Сейчас у РФ остается немало "Кинжалов" – 53 ракеты, "Искандеров" – 52 крылатых ракеты и Х-22 и Х-32 – 162 ракеты.

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Такие данные 6 января распространил Министр обороны Украины Алексей Резников. На своей странице в Twitter он показал соответствующую инфографику.

По состоянию на сегодняшний день у РФ осталось лишь 11% от ее запасов баллистических ракет "Искандер" – 92 шт., 9% "Калибров" – 59 ракет и 16% ракет Х-101 и Х-555 – 118 шт.

У оккупантов остается много тактических ракет. Сейчас у них есть 326 "Ониксов", 312 ракет Х-29, Х-31, Х-35, Х-58 и Х-59. Больше всего у захватчиков ракет С-300 – 6672 шт.

Рассказал Резников и о том, сколько у Россия еще есть иранских дронов "Шахед". Их, по его данным, у оккупантов осталось 90 – это 12% из партии в 750 единиц.

"Формула безопасности: Ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Начиная только с сентября 2022 года, защитники украинского неба сбили более тысячи российских ракет и дронов. Большую роль в этом играет западное вооружение.

– Аналитики высчитали, как быстро Россия использует иранские дроны-камикадзе, применяемые для атак украинских объектов инфраструктуры.

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