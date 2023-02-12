Пакистан поставит Украине тысячи ракет для "Градов" – The Economic Times

Пакистан увеличил военные поставки Украине. В частности, наша страна получит более 10 000 реактивных снарядов, предназначенных для использования в многоствольных реактивных установках "Град".

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Эти боеприпасы уже были отправлены из порта Карачи в начале этого месяца и поступят в Украину через порт Эмден в Германии. Об этом сообщило издание The Economic Times, ссылаясь на анонимный источник.

Отмечается, что Пакистан регулярно поставляет оружие в Украину, несмотря на то, что просил Россию о снижении цены на нефть в условиях экономического кризиса.

Напомним: ранее сообщалось, что Пакистан готовит к отправке в Украину 159 контейнеров с артиллерийскими 155-мм снарядами в качестве военной помощи. Взамен Киев поможет Исламабаду в модернизации вертолетов Ми-17.

"Исламабадский поставщик оружия DMI Associates работает в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе для передачи заказов, размещенных украинскими военными", – указано в материале.

Ранее Пакистан сыграл решающую роль в передаче оружия Украине от имени Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Украины Алексей Резников сделал намек на планы страны получить от партнеров боевые корабли. Он выразил убеждение, что в вопросе военной помощи невозможное со временем становится возможным;

– также в Украину прибыла первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые передала Киеву Литва. Также на территорию Украины поступили их боеприпасы.

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