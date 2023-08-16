Российский военный из 15-й мотострелковой бригады, который находится на временно оккупированной Луганщине, рассказал о будущих пытках над пленным. Он не мог дождаться, когда начнет издеваться над солдатом из ДРГ, которая, по его словам, зашла на позиции РФ.

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Об этом стало известно из телефонного разговора оккупанта с гражданкой РФ из Челябинской области, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Он сказал, что ДРГшнику связали руки скотчем и натянули на голову шапку, чтобы он не видел, что происходит вокруг.

Пленного собирались пытать, чтобы выбить из него нужную захватчикам информацию.

"Сейчас пальцы резать будем, на этот, расчлененку делать. Нах*й все расскажет, откуда зашел, бл*дь, и кто послал", – заявил военный РФ.

Затем оккупант в шутку предложил раздать своим знакомым-россиянам органы пленного и его собеседницу это очень рассмешило.

Военнослужащий РФ заявил, что ДРГшника в плен взяла его рота, за что рассчитывает на награду.

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Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения оккупантов, воюющих на передовых позициях, остро ощущают нехватку вооружения и военной техники, поскольку надлежащее обеспечение отсутствует. Российские захватчики также жалуются на халатное отношение командования к "двухсотым" и раненым.

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