'Них*я нет в России': оккупант пожаловался отцу на плохое обеспечение армии РФ. Перехват

Подразделения оккупантов, воюющих на передовых позициях, остро ощущают нехватку вооружения и военной техники, поскольку надлежащее обеспечение отсутствует. Российские захватчики также жалуются на халатное отношение командования к "двухсотым" и раненым.

Видео дня

Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор оккупанта с отцом, в котором они обсуждают проблемы российской армии. Соответствующая аудиозапись была обнародована на youtubе-канале ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из телефонного разговора можно понять, что сын россиянина воюет против Украины и находится где-то на передовой. Отец спрашивал его о ситуации на фронте и обеспечении захватчиков.

Россиянин расстроен, что у его сына нет должного оружия. Он осознает, что в российской армии "только все пи*дят и про*рали все оружие".

"Что, ни танков, ни БМ ничего нет? А где это все, бл*? Пропили, нах, да? Потому что показывают, танки там Т-90. А то, б**ть, там хвалятся нах*й постоянно. Там какой-то "солнцепек", Китай там помогает, свои эти передает, бля**. Это половина нашей техники, наверное , уже похода у хохлов находится", – сокрушается россиянин в ответ на слова сына.

Также отца захватчика возмущает, что в России так "халатно" ставятся к личному составу: оккупанты не хоронят собственных бойцов, оставляя гнить на украинской земле, а раненых бросают на произвол судьбы.

"Не хоронят никого, бля** Ну, они же и домой не звонят уже тогда выходит. Там же одни кости останутся. И что? Тебя ранят или убьют, ты тоже останешься там лежать?", – говорит он.

Также в разговоре отец оккупанта говорит и о состоянии внутри России. Он жалуется, что ничего нет, кроме хвастовства. До россиян начинает доходить, что не нужно было идти воевать в Украину.

Осторожно, ненормативная лексика! 18+

Как сообщал OBOZREVATEL:

Другой оккупант в перехваченном разговоре рассказал коллеге, как сбежал с фронта за деньги, поскольку понял, что командование РФ использует таких, как он, как пушечное мясо в войне против Украины. Он порекомендовал своему собеседнику также возвращаться домой;

Еще один российский захватчик в перехваченном разговоре рассказал, что командир одного из подразделений скрылся с позиций во время обстрела. Теперь другие захватчики отказываются сражаться под его руководством.