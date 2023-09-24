Папа Римский нашел, кому выгодна война в Украине, и это не Россия

Папа Римский предположил, что некоторые страны "играют в игры" со страдающей от войны Украиной. В частности, ей сначала предоставляют оружие, а затем рассматривают возможность "отказа от своих обязательств".

В то же время Франциск не акцентировал, что война выгодна, прежде всего, стране-агрессору России, которая ее и развязала. Как передает Reuters, свои комментарии он сделал на борту самолета, возвращаясь из поездки во французский портовый город Марсель.

Во время интервью у него поинтересовались, огорчен ли он тем, что его "попытки установить мир" не увенчались успехом. Ведь понтифик направлял своего посланника – итальянского кардинала Маттео Зуппи – в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, чтобы тот встретился с тамошними лидерами.

Франциск сначала ответил, мол, испытывает "некоторое разочарование", а затем стал наугад говорить об оружейной промышленности и войне.

"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, а с продажей оружия, торговлей им. Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа", – высказался Папа Римский.

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Он заявил, что мир должен помочь украинцам "решить вещи". По его наблюдениям, некоторые страны, которые называли себя партнерами, сегодня двигаются назад и "не хотят давать Украине оружие".

"Начинается процесс, в котором мучеником безусловно будет украинский народ, и это неприятно", – отметил понтифик.

После разговора с ним журналисты обратились к представителю Ватикана Маттео Бруни, чтобы тот разъяснил, что именно имел в виду Франциск. По его словам, он не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину или прекратить это.

"Это было размышление о последствиях оружейной промышленности: Папа, парадоксально, говорил, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, например украинцам, которые должны погибнуть мученической смертью", – пояснил Бруни.

Reuters отмечает, что Франциск осудил международную торговлю оружием в целом, но еще в прошлом году он заявлял, что для стран морально законно поставлять оружие в Украину, чтобы помочь ей защититься от российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Римский оскандалился словами о "великой России" во время обращения к католической российской молодежи. Его слова вызвали возмущение, в УГКЦ попросили взвешенных пояснений такой позиции.

Папское представительство сначала уверяло, что высказывания Франциска стали следствием "неправильной интерпретации СМИ". Но сам он впоследствии признал, что его слова "были неудачными".

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