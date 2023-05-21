Папы не дождалась маленькая дочь: на фронте погиб депутат Полтавской ОГА Юлиан Матвийчук. Фото

На поле боя погиб Юлиан Матвийчук – депутат Полтавского городского совета и военнослужащий подразделения аэроразведки "Соловей" 116-й отдельной бригады территориальной обороны. Защитник получил тяжелое ранение и 21 мая скончался в госпитале.

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О гибели воина сообщил исполняющий обязанности городского головы Полтавы Андрей Карпов. Папу-защитника дома ждала маленькая дочь.

"Выражаю соболезнования семье и близким. Это тяжелая потеря для нас всех. Светлая память настоящему патриоту Украины", – написал Андрей Карпов.

Как сообщают местные СМИ, Юлиан по специальности был учителем истории. Защитник был настоящим патриотом своего государства и отстаивал справедливость. Так, Юлиан принимал участие в Революции достоинства и в период с 2014 по 2015 годы в проведении Антитеррористической операции на востоке Украины.

Защитник дважды избирался депутатом Полтавского городского совета и возглавлял Полтавскую городскую ячейку ВО "Свобода". Кроме того, он был одним из соучредителей общественной организации SavePoltava.

У павшего на войне бойца осталась жена и маленькая дочь.

Знакомые и военные собратья в социальных сетях вспоминают моменты с Юлианом и выражают соболезнования в связи с его утратой.

"В душе нечего, даже не понимаешь, что с тобой, ежечасное проверка нет ли новостей закончились, но боль только началась", – написала глава БО "Полтавский Батальон Неравнодушных" Наталья Гранчак.

"Второй час плачу, в голове одна за другой упоминания наших приключений и наших историй. Ты был мне как один из меньших братьев, как верный Свободовец, собрат по оружию, и ты мне был Другом. Ты действительно мог изменить к лучшему Полтаву, Украину", – написал собрат погибшего Анатолий Ханко.

Ранее сообщалось, что в бою с российскими захватчиками погиб 39-летний музыковед и режиссер детского телеканала Иван Кузьминский. Жизнь воина оборвалась во время боя 17 мая.

Также в боях за Украину погиб командир танкового взвода со Львовщины Андрей Филяк. У 33-летнего офицера из Львовской области осталось двое детей.

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