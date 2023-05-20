Музыковед и режиссер детского ТВ: на войне погиб 39-летний Иван Кузьминский

В бою с российскими захватчиками погиб 39-летний музыковед и режиссер детского телеканала Иван Кузьминский. Воин ушел из жизни во время боя 17 мая.

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Об этом рассказали в Бердичевском горсовете, где родился и обучался воин. Защитник погиб возле населенного пункта Диброва в Луганской области.

Воин в мирной жизни был далеко не заурядным человеком. Как сообщили в горсовете, с детства он имел талант к музыке и учился в музыкальной школе. Впоследствии поступил в Житомирское государственное музыкальное училище им. Косенко на специальность "хоровой дирижер". Высшее образование Иван Кузьминский получил в Киевской консерватории.

Кузьминский успешно защитил свою кандидатскую диссертацию и преподавал, одновременно продолжая обучение в докторантуре. Он также работал как режиссер на детском телеканале "Малятко TV". Кроме того, он глубоко исследовал давнюю украинскую музыку и являлся автором научных статей на эту тему.

Несмотря на свою творческую и научную деятельность, после начала полномасштабного вторжения воин без колебаний пошел защищать свое государство на фронте. Жизнь защитника, которая должна была быть наполнена новыми свершениями, оборвалась во время боя на Луганщине.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб воин из Ивано-Франковской области Иван Дмитрук. Защитнику было всего 19 лет.

Также в боях за Украину погиб командир танкового взвода со Львовщины Андрей Филяк. У 33-летнего офицера из Львовской области осталось двое детей.

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