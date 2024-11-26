Парламентская ассамблея НАТО призвала дать Украине оружие с дальностью поражения более 5000 км: о чем идет речь

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, призывающую к усилению поддержки Украины. В частности, в документе указывается предоставление ракет средней дальности, способных поражать цели на расстоянии от 1000 до 5500 километров.

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Об этом стало известно из текста резолюции ПА НАТО и из сообщения народного депутата и главы украинской делегации Егора Чернева. Он подчеркнул, что речь идет о ракетах, способных наносить удары на стратегическую глубину противника, по типу ракет Tomahawk.

В резолюции предлагается "предоставить Украине все необходимые средства, включая ракеты средней дальности, для защиты и сдерживания дальнейшей агрессии" со стороны России.

По словам народного депутата, ракеты средней дальности нужны Украине в качестве оружия для самозащиты.

"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи. Это решение – первый шаг, который создает юридическую основу и дает основания правительствам стран-членов НАТО принять соответствующее решение", – отметил Чернев.

В тексте резолюции также призывают удвоить "политические и практические усилия" для скорейшего приглашения Украины в НАТО. Кроме того, предлагается поддерживать План победы президента Владимира Зеленского, его "формулу мира" и придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.

По его словам, главы МИД ЕС не приняли совместного решения об отмене ограничений по применению западного оружия по территории РФ. Каждая страна будет решать это самостоятельно.

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