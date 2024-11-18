До 300 километров: Боррель подтвердил, что Киев получил от США разрешение на удары вглубь территории РФ

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России. Этот вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел Евросоюза 18 ноября.

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Об этом дипломат сообщил на брифинге. "То есть речь о радиусе в 300 километров. Это не так и много, если говорить о расстоянии, это не большое расстояние, оно не уходит далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю", – сказал он.

По словам Борреля, главы МИД ЕС не приняли совместное решение об отмене ограничений на применение западного оружия по территории РФ. Каждая страна будет решать это сама.

"Сегодня не было никакого решения по этому поводу. Каждая страна будет делать так, как считает целесообразным. Американская администрация долгое время говорила "нет", и на этот раз она сказала "да", – подытожил представитель ЕС.

Общаясь с журналистами, дипломат отметил, что Украина должна иметь возможность использовать предоставленное ей оружие "не только для того, чтобы останавливать стрелы, но и обладать способностью поразить лучников".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 ноября СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить дальнобойными ракетами в глубь России. Вооруженные силы Украины могут атаковать агрессора ракетами ATACMS.

Отмечалось, что это ответ на решение России привлечь северокорейские войска к войне. В материале также говорится, что это "существенное изменение политики США в войне между Украиной и РФ".

В России прокомментировали информацию о возможном разрешении Украине применять западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России, назвав это "качественно новым витком напряженности".

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