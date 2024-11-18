У Путина ответили, устроит ли Россию заморозка войны по линии боестолкновения на фоне заявлений о разрешении Украине бить ATACMS

В России отреагировали на идею заморозки войны в Украине, которую, по сообщениям, может предложить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не соглашается на завершение войны путем фиксации линии фронта.

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Об этом Песков заявил на ежедневном брифинге, передают пропагандистские СМИ. По его словам, Путин не обсуждал с Эрдоганом такую инициативу, а само предложение он назвал "неприемлемым" для России.

"Вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России", – Песков.

Песков также прокомментировал информацию о возможном разрешении Украине применять западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России, назвав это "качественно новым витком напряженности".

"Если такое решение действительно было сформулировано… – это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения привлечения Соединенных Штатов в этот конфликт", – заявил спикер российского диктатора.

Он заявил, что администрация в Вашингтоне, которая завершает свою каденцию, стремится совершать действия, направленные на дальнейшее "разжигание конфликта" и "эскалацию напряженности".

В ответ на вопрос о возможной реакции Владимира Путина на вероятное решение США Дмитрий Песков напомнил о его сентябрьском заявлении. Тогда Путин отметил, что удары дальнобойным оружием по территории России будут расцениваться как прямое участие стран НАТО в конфликте, и предостерег о возможных ответных мерах.

Напомним, что накануне New York Times со ссылкой на официальные лица США сообщило, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить вглубь России. Вооруженные силы Украины могут атаковать агрессора ракетами ATACMS. Это ответ на решение России привлечь северокорейские войска к войне.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует представить свой план заморозки войны в Украине во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро. В частности, Эрдоган может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому отложить вопрос вступления Украины в НАТО не менее чем на 10 лет, что будет рассматриваться как уступка российскому лидеру Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Зеленский назвал сценарий завершения войны в 2025 году. По его словам, Украине нужно сделать все, чтобы война закончилась уже в 2025 году – дипломатическим путем.

Однако Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии, что у Украины будут крепкие позиции и поддержка международных партнеров. В то же время США могут выступать посредником, но только при сохранении их твердой поддержки Украины.

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