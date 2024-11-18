Эрдоган представит на G20 свой мирный план по Украине - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует представить свой план заморозки войны в Украине во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро. В частности, Эрдоган может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому отложить вопрос вступления Украины в НАТО по меньшей мере на 10 лет, что будет рассматриваться как уступка российскому лидеру Владимиру Путину.

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Об этом сообщает Bloomberg. План также включает в себя создание демилитаризованной зоны на Донбассе с размещением международных войск для обеспечения безопасности.

В качестве компенсации за отсрочку вступления в НАТО Украине будут предлагать гарантии поставки вооружения.

Турецкие чиновники признают, что это предложение будет сложным для принятия Украиной, однако считают его "наиболее реалистичным подходом". В то же время, Турция настаивает на отложении обсуждения будущего статуса оккупированных территорий.

Этот план может найти поддержку среди некоторых союзников Украины, опасающихся, что полноправное членство Украины в НАТО может привести к прямому столкновению с Россией.

В то же время Формула мира, предложенная Зеленским, основывается на получении четкого пути вступления в НАТО и гарантий безопасности для защиты Украины до момента присоединения.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите G20, поскольку президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва проигнорировал его неоднократные просьбы о приглашении.

Эрдоган надеется убедить Зеленского поучаствовать в мирных переговорах в Стамбуле. Поскольку он видел данные разведки, свидетельствующие, что в случае продолжения боевых действий Украина может потерять еще больше территорий в течение следующих месяцев. В то же время сложившаяся на фронте ситуация также дает Путину стимул продолжать воевать.

Ранее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган похвастался очередной встречей и обсуждением глобальных вопросов с российским диктатором Владимиром Путиным. Они виделись на полях 16-го саммита БРИКС в Казани и турецкий лидер утверждает, что увидел стремление своего коллеги якобы к прекращению огня в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Зеленский назвал сценарий завершения войны в 2025 году. По его словам, Украине нужно сделать все, чтобы война закончилась уже в 2025 году – дипломатическим путем.

Однако Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии, что у Украины будет крепкие позиции и поддержка международных партнеров. В то же время США могут выступать посредником, но только при сохранении их твердой поддержки Украины.

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