Зеленский рассказал о новых украинских ракетах и назвал сценарий завершения войны в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над разработкой своих ракет. В частности, он отметил, что сейчас идут испытания четырех видов новых отечественных ракет.

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Об этом глава государства рассказал в интервью "Общественному" по случаю 100-летия "Украинского Радио". Также президент назвал сценарий завершения войны в 2025 году.

"У нас появилось четыре вида отечественных ракет, сейчас идут испытания", – сказал Зеленский.

По словам президента, Украине нужно сделать все, чтобы война закончилась уже в 2025 году дипломатическим путем.

Зеленский также подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии, что Украина будет иметь прочные позиции и поддержку международных партнеров. В то же время США могут выступать посредником, но только при сохранении их твердой поддержки Украины.

Президент также отметил, что окружение новоизбранного президента США Дональда Трампа распространяет заявления о различных "мирных планах", стремясь привлечь внимание общества и медиа. Однако все подобные вопросы будут рассматриваться исключительно с участием самого Трампа.

Напомним, ранее президент рассказал, на каких условиях Путин хочет "договариваться" с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский также заявил, что Украина испытывает острую нехватку людей в рядах Сил обороны на фронте. Новый закон о мобилизации необходимо корректировать, а данные о призыве полумиллиона граждан после его принятия не соответствуют действительности.