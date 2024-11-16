'Людей на фронте не хватает': Зеленский рассказал о проблемах с мобилизацией и помощью партнеров

Украина испытывает острую нехватку людей в рядах Сил обороны на фронте. Новый закон о мобилизации необходимо корректировать, а данные о призыве полмиллиона граждан после его принятия не соответствуют действительности.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что Украина до сих пор не получила половину обещанной помощи от партнеров.

По словам главы государства, нормы принятого в этом году закона о мобилизации нуждаются в корректировке. За время после его принятия мобилизовать нужные на фронте 500 тысяч военнослужащих Украина так и не смогла.

"Я не знал, что глава СНБО распространяет цифры о мобилизации. Мы действительно мобилизовали недостаточно людей после принятия закона, никто 500 тысяч не призвал", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на фронте сегодня крайне не хватает людей. При этом наполнение и комплектование бригад Сил обороны происходит слишком медленно. И не только из-за внутренних проблем, но и из-за недостаточной помощи со стороны западных партнеров: Украина до сих пор не получила половину из обещанного оружия, некоторых вооружений ждать пришлось 12 месяцев.

"На востоке ситуация действительно сложная. Мы не можем бросить бригады как пушечное мясо", – подчеркнул Зеленский.

Новость дополняется