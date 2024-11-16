Зеленский рассказал, на каких условиях Путин хочет "договариваться" с Украиной и объяснил позицию Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет сейчас договариваться на капитуляционных условиях относительно Украины. Глава государства заверил, что Киев не примет условия агрессора.

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Также президент подчеркнул, что ожидает поддержку Украины со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом Зеленский заявил в интервью "Украинскому радио".

По словам президента, Украина должна быть сильной не только на поле боя, но и в дипломатии. Зеленский отметил, что поддержка нашего государства означает поддержку ценностей и справедливости, поэтому со стороны посредника невозможен нейтралитет.

"Что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры просто с убийцей? Если мы говорим с Путиным, и мы в тех условиях, которые мы сейчас, не усилены, – это на входе проигрышный статус для Украины. Это не про справедливый мир. Безусловно, в слабой ситуации нечего там делать на этих переговорах", – объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что после президентских выборов Соединенные Штаты должны сохранить позицию поддержки Украины и относиться к России как к агрессору. Глава государства отметил, что в этом аспекте для Украины очень важна позиция Трампа и в целом настрой Америки.

"Очень важна позиция Трампа, важно очень настроение Америки к Украине. Они на стороне Украины сегодня. Нельзя абстрактно говорить: я посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону. Так не может быть в нарушениях международного права", – заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Путин продолжает свою кампанию по влиянию на Запад. Он стремится заставить западных партнеров Украины давить на наше государство, снижая военную помощь и настаивая на переговорах между Киевом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж подчеркнул, что мирные инициативы Трампа по урегулированию войны в Украине выглядят странно. Если речь идет о разделе страны и территориальных уступках, это лишь отсрочит продолжение войны на время.

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