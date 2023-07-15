Во временно оккупированном селе Великие Копани Херсонской области агент партизанского движения "Атеш" устроил подрыв на стоянке грузовых автомобилей военных РФ. В результате него шестеро оккупантов были ликвидированы.

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Взрыв на стоянке прогремел в пятницу, 14 июля. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Движение "АТЕШ" провело одну из наиболее успешных своих операций", – отметили там.

Стоянку грузовиков захватчики обустроили на неработающей АЗС "Укрнафта" на улице Ленина, 34. Взрывом было повреждено два грузовых авто, которые перевозили оккупантов. Шестеро солдат армии страны-агрессора погибли.

"Мы продолжим уничтожать врага, пока последний рашист не покинет нашу землю! Или не окажется в ней", – заявили партизаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области агент партизанского военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" уничтожил комплекс связи ВС РФ. Партизан "влился" в ряды оккупантов и поджег их технику.

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