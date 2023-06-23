На Херсонщине агент 'АТЕШ' в рядах врага уничтожил его комплекс связи: оккупанты в то время пьянствовали. Фото

В Херсонской области агент партизанского военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" уничтожил комплекс связи ВС РФ. Партизан "влился" в ряды оккупантов и поджег их технику.

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"Бавовна" произошла около 15:00 четверга, 22 июня. Об этом говорится в Telegram-канале движения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Агент "АТЕШ" из состава ВС РФ пробрался к месту расположения соседнего подразделения и поджег комплекс связи Р-161", – указали авторы сообщения.

Отмечается, что в населенный пункт, в котором находится партизан, прибыло новое подразделения оккупантов. Агент, будучи российским военным, влился в доверие к так называемым товарищам по службе и поджег их технику.

"Предварительно он подождал пока они будут в сильном алкогольном опьянении, так как те постоянно пьют во время службы", – говорится в сообщении.

В партизанском движении добавили, что долго готовились к этой операции и теперь могут продемонстрировать результаты. Также пообещали, что скоро подобных операций будет намного больше.

"Пока мы работаем – ра*исты не смогут спокойно чувствовать себя на украинской земле. Мы будем уничтожать технику оккупантов везде. Мы внутри вашей армии – от нас не спрячешься", – указали партизаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно в движении "АТЕШ" назвали оккупантов-исполнителей подрыва Каховской ГЭС. По данным украинских партизан, теракт совершили российские военные с 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады.

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