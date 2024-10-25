Партизаны обнаружили на Запорожье склад БК и технику войск Путина и намекнули на 'бавовну'. Фото и видео

На оккупированной территории Запорожской области украинские партизаны обнаружили склад с боеприпасами российской армии. Также было замечено несколько единиц вражеской техники и оккупантов, которые охраняют объект.

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Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". Агент движения, как отмечается, обнаружил колонну военной техники армии страны-агрессора на марше.

Вследствие слежки он раскрыл замаскированный склад боеприпасов, который расположен глубоко на территории Запорожской области. Кроме склада, были обнаружены четыре единицы вражеской техники, среди которых БМП-2, а также небольшое количество военных, которые охраняют этот объект.

В "Атеш" подчеркнули, что оперативно передали всю полученную от агента информацию Силам обороны Украины.

"На счету этого агента ряд успешных заданий, которые ослабили группировку войск россиян. Вся информация была оперативно передана Силам обороны Украины. А фото и видео публикуются лишь с одобрения СОУ, убедившись, что это не нанесет вред нашему агенту", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны обнаружили, что российские оккупанты строят под Новороссийском в Краснодарском крае РФ новый склад боеприпасов. На месте развернуты масштабные строительные работы, там возводятся закрытые склады.

Также в "Атеш" рассказали, что армия РФ уничтожила мост в Олешках, боясь наступления ВСУ. Мост через Конку был взорван российскими захватчиками 18 октября. А все подразделения оккупантов вглубь территории до 15 км были переведены в полную боевую готовность.