Армия РФ уничтожила мост в Олешках, боясь наступления ВСУ - 'АТЕШ'

Мост во временно оккупированных Олешках Херсонской области через днепровскую Конку был взорван российскими захватчиками. Все подразделения окупантов в глубине до 15 км были переведены в полную боевую готовность.

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Как утверждают партизаны из движения "Атеш", мост был уничтожен из-за страха оккупантов перед контрнаступлением украинских защитников на Херсонском направлении. Так что утром 18 октября россияне взорвали мост через Конку.

В "Атеше" ссылаются на партизана, находящегося в составе 61-й бригады морской пехоты ВС РФ. По данным партизан, военнослужащие РФ из этой бригады ранее не раз получали разведывательную информацию о возможном наступлении украинских сил, поэтому все подразделения в глубине до 15 км были переведены в полную боевую готовность.

"Это также подтверждает информацию наших агентов из Херсонской области о перемещении около тысячи российских военнослужащих в сторону реки Днепр. Очевидно, что оккупанты всерьез рассматривают вероятность наступления ВСУ на этом участке. И не подрывали бы такой стратегически важный мост без весомых причин", – считают в "Атеше".

Правда, партизаны не исключают, что "оккупанты могли взорвать мост по другой, пока непонятной причине".

Как сообщал OBOZ.UA, в День Флага бойцы Сил обороны с помощью БПЛА установили знамя Украины на оккупированной части Херсонской области, а именно в Олешках. Сине-желтый флаг развевался в самом центре временно захваченного войсками России города.

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