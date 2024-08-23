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Воины ВСУ установили флаг Украины во временно оккупированных Олешках. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
3,2 т.
Воины ВСУ установили флаг Украины во временно оккупированных Олешках. Видео

Бойцы Сил обороны с помощью БПЛА установили флаг Украины на оккупированной части Херсонской области. Сине-желтый флаг снова взвился в центре временно захваченного войсками России города Олешки.

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Это сделали военные 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в День Государственного флага Украины 23 августа. Видео бойцы опубликовали в Facebook.

Защитники Украины подчеркнули, что установка украинского флага в оккупированном городе символизирует не только несокрушимость и отвагу украинцев, но и посылает четкий сигнал российским захватчикам: Украина всегда возвращается на свою землю.

Воины ВСУ установили флаг Украины во временно оккупированных Олешках. Видео
Воины ВСУ установили флаг Украины во временно оккупированных Олешках. Видео

"Ко Дню флага Украины наши военнослужащие сделали символический, но очень важный шаг – с помощью БпЛА установили сине-желтый флаг в самом сердце оккупированного города Олешки на левобережье Херсонщины", – говорится в сообщении бригады.

Воины ВСУ установили флаг Украины во временно оккупированных Олешках. Видео
Воины ВСУ установили флаг Украины во временно оккупированных Олешках. Видео

"Наша борьба продолжается, каждый такой шаг дает надежду украинскому народу и приближает нас к победе. Слава Украине!" – добавили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что на Кинбурнской косе – временно оккупированной части Николаевской области, в нескольких километрах от Очакова – появился украинский флаг. Его установили воины ГУР МО, которые пропели операцию на этом участке фронта.

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