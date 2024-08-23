Воины ВСУ установили флаг Украины во временно оккупированных Олешках. Видео

Бойцы Сил обороны с помощью БПЛА установили флаг Украины на оккупированной части Херсонской области. Сине-желтый флаг снова взвился в центре временно захваченного войсками России города Олешки.

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Это сделали военные 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в День Государственного флага Украины 23 августа. Видео бойцы опубликовали в Facebook.

Защитники Украины подчеркнули, что установка украинского флага в оккупированном городе символизирует не только несокрушимость и отвагу украинцев, но и посылает четкий сигнал российским захватчикам: Украина всегда возвращается на свою землю.

"Ко Дню флага Украины наши военнослужащие сделали символический, но очень важный шаг – с помощью БпЛА установили сине-желтый флаг в самом сердце оккупированного города Олешки на левобережье Херсонщины", – говорится в сообщении бригады.

"Наша борьба продолжается, каждый такой шаг дает надежду украинскому народу и приближает нас к победе. Слава Украине!" – добавили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что на Кинбурнской косе – временно оккупированной части Николаевской области, в нескольких километрах от Очакова – появился украинский флаг. Его установили воины ГУР МО, которые пропели операцию на этом участке фронта.

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