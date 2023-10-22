Patriot, 'Бук' и не только: какие системы ПВО будут защищать небо Украины зимой. Инфографика

Россия с приходом холодов практически наверняка снова будет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы лишить украинцев тепла и света зимой. Однако наше государство с помощью партнеров усиливает свою систему ПВО.

За время полномасштабной агрессии России к имеющимся у Украины средствам ПВО добавились системы западного производства. В Telegram-канале UA War Infographics опубликовали инфографику с системами противовоздушной обороны, которые получило или получает наше государство и которые будут защищать энергосистему зимой от российских ударов.

Авторы канала отметили, что уже сейчас украинское ПВО сбивает в среднем около 70% воздушных целей. Удается это благодаря как уже имеющимся на вооружении советским системам, так и западным, предоставленным или предоставляемым странами-партнерами.

Так, на защите неба над Украиной уже стоят американские системы Patriot. Они обнаруживают воздушные цели в радиусе 180 км и могут поражать их на расстоянии до 160 км и на высоте до 24 км. Способны защищать от вражеских самолетов, крылатых ракет, беспилотников и баллистических ракет.

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Системы SAMT-T совместного производства Италии и Франции обнаруживают цели в радиусе 80 км и поражают их на расстоянии до 120 км и высоте до 25 км. Одним из преимуществ системы является многоканальность: один ЗРК может одновременно обстреливать до 16 целей.

Советские С-300ПС радиус обнаружения также имеют до 180 км. Цели поражают на расстоянии до 87 км и высоте до 27 км.

Американские Hawk цели "видят" в радиусе 350 км. Дальность поражения составляет до 40 км на максимальной высоте 18 км. Эти комплексы способны поражать цели в сложных погодных условиях и применение противником препятствий.

Немецкие IRIS-T обнаруживают цели в радиусе 250 км, поражают их на высоте до 20 км. Максимальная дальность поражения – до 40 км. Эксперты отмечают алгоритм наведения ракет IRIS-T, сочетающий использование спутниковой навигации, инерционной системы наведения, получение целеуказания от РЛС и непосредственное наведение целей инфракрасной головкой самонаведения.

Еще одна система ПВО, доставшаяся Украине по наследству после СССР – Бук М1, "видящий" цели в радиусе до 160 км и способный уничтожать их на максимальной дальности до 32 км и на высоте до 22 км.

Системы NASAMS, разработанные компаниями из Норвегии и США, помогут обнаруживать цели в радиусе 75 км и уничтожать их на расстоянии до 25 км и высоте до 8 км. Благодаря этому комплексу можно надежно прикрыть важные объекты и города от авиационных ударов, а также уничтожать крылатые ракеты, запущенные врагом. К тому же, создавали их согласно концепции "минимальные затраты – максимальная эффективность".

Итальянские Aspide с радиусом обнаружения 60 км уничтожают цели на расстоянии до 25 км и высоте до 8 км. Комплекс может работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными с ЗРК других типов. Они "заточены" прежде всего на защиту именно стратегических объектов, как то промышленные предприятия, аэродромы или морские порты.

Crotale, производимые Францией, имеют отличные характеристики для борьбы с российскими самолетами и крылатыми ракетами и способны обстреливать одновременно четыре цели. Они могут обнаруживать их в радиусе 20 км и уничтожать на высоте до 6 км, дальность поражения – до 10 км.

О немецких Skyranger 30 известно, что радиус обнаружения у них составляет около 20 км, целые же они уничтожают на расстоянии до 8 км. Относятся к системам противовоздушной обороны ближнего действия, позволяющим защищать мобильные силы и уязвимые объекты критической инфраструктуры от атак боевых самолетов, вертолетов или крылатых ракет. А также, что важно для реалий российско-украинской войны – от беспилотников и неуправляемых боеприпасов.

Системы Avenger производства США – еще один представитель систем ПВО ближнего действия. Уничтожают цели на расстоянии до 6 км и на высоте до 4 км. Особенно эффективны для противовоздушного прикрытия войск на марше и защиты огневых позиций комплексов Patriot.

Gepard, производимая Германией, "видят" в радиусе 15 км, поражают цели на расстоянии до 4 км и высоте до 3 км. Они способны работать с боевых порядков механизированных частей, прикрывать колонны на марше, наносить удары из засад за счет засекающей воздушную цель РЛС.

А вот британские Terrahawk Paladin называют "убийцами "шахедов": именно противодействие дронам является их основным назначением. Это суперсовременная разработка, которую впервые применят в боевых условиях в Украине и она поможет защитить украинскую инфраструктуру в преддверии зимы. Она может использовать ракетное вооружение и лазерное наведение c-UAS (Counter Unmanned Aerial Systems) для уничтожения беспилотников на расстоянии до 2 км.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российских ударов с приближением зимы станет больше и заверил, что Украина сейчас делает все, чтобы максимально усилить ПВО. Ряд договоренностей с партнерами на этот счет уже достигнуты, переговоры продолжаются и дальше.