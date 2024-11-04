Новая патронатная служба для военных и семей. Как это работает

Чуть больше месяца назад, с 1 октября 2024 года, во всех боевых подразделениях Вооруженных сил Украины начали работу штатные патронатные службы – они сопровождают бойцов на лечение в госпитали, помогают, если что, с оформлением инвалидности, поддерживают связь с семьями погибших или пропавших без вести. Подробно об этом начинании рассказывает OBOZ.UA.

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Ранее неофициальные структуры вышли на государственный уровень

Новая служба создана в рамках работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ. Которое, в свою очередь, было создано еще в 2014 году – для координации взаимодействия силовых структур с местными властями, бизнесом и международными организациями для решения проблем гражданского населения в зоне боевых действий на востоке Украины.

С начала полномасштабной войны в некоторых бригадах самостоятельно начали создавать патронатные службы, при чем без всякого указания сверху: бойцы сами понимали, что побратимам и их семьям в случае беды необходима поддержка. (Кстати в этих же бригадах создавались и собственные кадровые службы).

Работа патронатных служб оказалась настолько нужной и эффективной, что опыт определенных боевых подразделений было решено перенести на ВСУ в целом, создав при этом официальную структуру в рамках Центрального управления гражданско-военного сотрудничества.

"В Вооруженных силах Украины создали систему социального сопровождения, которая будет обеспечивать полный комплекс социальной опеки для военнослужащих и членов их семей, с момента призыва до увольнения с военной службы. Соответствующие штатные подразделения в ВСУ будут существовать при каждой бригаде, они будут сопровождать членов семей погибших военных, находящихся в плену, военных, проходящих реабилитацию и так далее", – заявил еще в начале августа начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Александр Кутков.

По его словам, патронатные службы будут созданы путем увеличения количества должностей в подразделениях гражданско-военного сотрудничества.

"Структура уже существует. Это штатные подразделения ГВС, вся вертикаль построена – от Генштаба до подразделений. В рамках создания системы сопровождения мы увеличиваем количество должностей. В боевых бригадах было три должности, мы увеличиваем до десяти", – пояснил Александр Кутков.

В новой службе будут работать бывшие пленные и военные, получившие травмы

Но штатных должностей для новой структуры не всегда хватает. Что не удивительно, учитывая, насколько в Украине не хватает военных на линии соприкосновения.

"Меня после ранения назначили в штаб офицером управления, каждый день заполняю журналы боевой работы: кто куда поехал, сколько боеприпасов отстреляли по "Шахедам" и так далее. Вообще это сержантская работа, но их не хватает – на фронте. А в прошлый четверг офицер по морально-психологическому обеспечению (он же заодно и пресс-офицер) поручил мне вести журнал и по патронатной службе", – говорит OBOZ.UA старший лейтенант ВСУ Вячеслав Коновалов, который служит сейчас в отдельном батальоне ПВО, прикрывающем западные области.

Как он рассказывает, новый циркуляр представляет собой таблицу на пяти листах, и многие вопросы имеют очень мало отношения к лично их подразделению.

"Например – как у вас ведется работа с семьями пленных? Приехали проверяющие, я спрашиваю – откуда у нас пленные, мы в тылу… А, ну хорошо, – говорят, – тогда ставь прочерк", – рассказывает Вячеслав Коновалов.

Но дело в том, что опросник по патронатной работе составлялся на основе определенной базы, он апробировался в боевых частях, и, естественно, он универсальный для всех подразделений ВСУ.

"Не вижу тут никаких проблем. Если подразделение в тылу, так что, для него отдельный опросник составлять? Мало ли, куда часть могут перевести. Циркуляр – один из алгоритмов действий новой структуры. Документ официальный, он единый для всей армии. А поставить где-то прочерк или ноль – тут ничего сложного", – говорят OBOZ.UA в одной из бригад, где давно уже работает собственная патронатная служба.

Что касается кадров, которые должны заполнить новые штатные должности, то тут проблема тоже вполне решаемая. В Центральном управлении гражданско-военного сотрудничества заверяют, что в состав сотрудников новообразованных служб войдут военнослужащие ВСУ, вернувшиеся из плена, получившие травмы или по состоянию здоровья не могут участвовать в боевых действиях.

"Главное – развивать гражданско-военное сотрудничество, по образцу НАТО. А создание официальных патронатных служб – идея прекрасная", – говорит OBOZ.UA бывший заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

Дорогу, как говорится, осилит идущий.