Павлюк заявил, что Сухопутные войска готовят новые бригады: часть из них развернут для защиты Киева

Перед Украиной стоит задание создания десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению, часть из них будет выполнять задания для защиты Киева. Над этим будет работать командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Александр Павлюк.

В интервью The Economist он высказал предположение о том, что критическая фаза войны может наступить в ближайшие два месяца. Поскольку американская помощь только начинает достигать линии фронта, оккупационные войска РФ бросают в бой свои силы, чтобы проверить оборону Украины.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", – сказал генерал-лейтенант.

Журналисты назвали "создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению" одной из наиболее неотложных задач для Павлюка.

В стране есть трудности с мобилизацией, однако генерал-лейтенант настаивает на том, что основная проблема – это техника и вооружение, а не люди. В частности, Силы обороны отчаянно нуждаются в артиллерии и бронетехнике.

Часть этих новых сил будет задействована для защиты столицы. По словам генерала, РФ все еще не отказалась от амбиций по взятию города.

"Защита Киева остается одной из наших главных задач, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль сыграет оборона столицы в будущем", – сказал военный.

Однако, отметил он, на этом этапе войны российская угроза фундаментально отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения. Армия государства-агрессора больше не может совершать масштабные рейды сразу на нескольких фронтах; использует ракеты, только что сошедшие с заводской линии, а не из некогда огромных запасов. Вооруженные силы Украины также намного больше, чем были.

Как писал OBOZ.UA, в начале мая в интервью The Times Александр Павлюк заявил, что у противника есть планы по захвату таких украинских городов, как Харьков и Сумы. Однако хватит ли у захватчиков сил и ресурсов для воплощения этих планов в жизнь – большой вопрос.

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