'Наши спецслужбы говорят': Павлюк назвал два украинских города, на которые нацелились оккупанты

У России есть планы по захвату таких украинских городов как Харьков и Сумы, об этом предостерегает украинская разведка. В частности, широкое наступление на Харьковском направлении захватчики могут намереваться провести уже этим летом.

Однако хватит ли у захватчиков сил и ресурсов для воплощения этих планов в жизнь – большой вопрос. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.

Он отметил, что Россия не отказалась от намерений захватить еще больше украинских территорий. В частности, интересуют Москву Харьков и Сумы, наступление на первый из двух городов оккупанты могут планировать уже на это лето.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые располагают", – рассказал Павлюк.

После возобновления помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки командующий Сухопутными войсками считает, что шансы дать отпор летнему наступлению захватчиков в Сил обороны также растут. Более того: он не исключает, что этим летом Украина сможет перехватить стратегическую инициативу – в случае реализации нескольких условий.

"Имея хорошую противовоздушную оборону и дальнобойную артиллерию, мы могли бы отбить это стратегическое преимущество у россиян на поле боя", – отметил командующий Сухопутными войсками.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки отметили, что не исключают того, что Россия может готовить наступление на две области Украины. Речь идет о Харьковщине и Сумщине. При этом в разведке считают, что для захвата облцентров России не хватает сил, но считают вероятной "операцию для входа и выхода".

С оценками относительно того, что о Харьков РФ сейчас может обломать зубы, согласны и в ISW: там на днях оценили возможность наступления армии РФ на облцентр.