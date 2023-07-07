ПДЧ Украине не нужен: Климкин спрогнозировал справедливое решение на саммите НАТО

На очередном саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, должно быть принято справедливое решение по Украине – о том, что наша страна станет членом Альянса. В то же время крайне важно, чтобы был озвучен четкий и максимально конкретный план такого движения.

Видео дня

При этом План действий по членству (ПДЧ) Украине не нужен, поскольку он превратился в "реликт" 1990-х годов. Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

"На этом саммите было бы справедливее сказать, что Украина будет членом Альянса. Но не в смысле повторения Бухареста, а в том, что начинается реальный процесс", – подчеркнул он.

Дипломат рассказал, что хотел бы увидеть на саммите две важные вещи. Первая – четкий план вступления в НАТО. В то же время о ПДЧ речь уже не идет. "Если на саммите будет согласован план, он не может быть таким, как ПДЧ, поскольку ПДЧ – это реликт 1990-х годов. Его невозможно повторить в ситуации ХХІ века и войны. Не потому, что он хорош или плох, а потому что он свое отработал", – констатировал Климкин.

Второе дело – "максимум конкретики". "НАТО должен сказать на перспективу, что как, каким образом это будет реализовываться. Поддержка должна быть такой, что Украина не просто присоединяется к НАТО, а становится частью общей политики стратегического сдерживания российского режима", – подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что Украина потребует гарантий безопасности на переходный период. Одной из них может стать "размещение подразделений (НАТО, – Ред.) на нашей территории". "Это лучшая гарантия", – сказал он.

Полную версию интервью с Павлом Климкиным вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в преддверии саммита НАТО министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал тематическое заявление. Он подчеркнул, что не принять Украину в НАТО после завершения войны было бы самоубийством для Европы.