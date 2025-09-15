Печальная весть: в больнице от тяжелого ранения умер Герой с Кировоградщины. Фото

Украина продолжает терять своих Героев. На этот раз печальная весть пришла на Кировоградщину. Военный Юрий Терентьев умер в больнице от ранения.

Об этом сообщил председатель Новоукраинского городского совета Александр Коренной. Он отметил, что военный умер 5 сентября в больнице города Мукачево.

"Уважаемая община! К сожалению, должен сообщить печальную весть. Остановилось сердце воина-защитника — Терентьева Юрия Робертовича, жителя города Новоукраинка, 1991 года рождения. Выполняя боевое задание он получил тяжелое ранение вблизи населенного пункта Новониколаевка Сумской области", – говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что о времени и дате захоронения Юрия Терентьева будет сообщено дополнительно.

"Вечная слава Героям, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Украины!" – резюмировал печальное известие чиновник.

Ранее стало известно о том, что погиб военный из Львовщины Владимир Коза. Младший сержант, командир стрелкового отделения 125-й отдельной механизированной бригады погиб 18 августа 2025 года во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Полтавка Пологовского района Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов погиб воин из Станиславской общины Херсонской области Владимир Дыма. Он был в армии с 18 лет, после срочной службы подписал контракт и защищал страну в АТО/ООС.

