"Пегас", F10 и F9: военный назвал самые эффективные FPV на фронте, производство которых следует расширить

Наиболее эффективные модели дронов нужно масштабировать, чтобы они поставлялись на фронт постоянным потоком.

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Об этом пишет "Униан" со ссылкой на заявление военного Олесандра Бабака, который назвал лидеров по эффективности: "Пегас", F10 и F9.

"Статистика за 30 дней по наиболее массово применяемым FPV показывает интересную картину. Лидеры эффективности: Пегас, F10 и F9. Они демонстрируют более 50% успешных поражений, а Пегас имеет самый высокий показатель в этой выборке: 64%. Это подтверждает высокое качество и стабильность работы этих моделей в сочетании с профессионализмом экипажей. Вывод очевиден: Украине нужно одновременно масштабировать наиболее эффективные модели и быстро передавать опыт с фронта в производство", – заявил Александр Бабак.

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Эксперт констатирует: на каждую российскую цель, личный состав или технику, в среднем требуется от 1,6 до 2,9 FPV-дрона.

"Это очень простая, но важная цифра. Она объясняет, почему FPV на фронте должны быть не разовыми "партиями", а постоянным потоком. FPV-дроны сегодня стали одним из самых эффективных инструментов уничтожения врага. Но их сила не только в технологии. Их сила в системности", – подчеркнул Бабак.

Он также отметил, что сейчас ВСУ за месяц "минусуют" больше российских военных, чем Россия успевает мобилизовать. При этом более 90% – именно дронами.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что модернизированные украинские FPV-дроны уже способны поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Также Зеленский пообещал, что, если будет гореть Украина – будет гореть и Москва.