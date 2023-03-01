Пентагон: нет никаких доказательств ненадлежащего использования Украиной американского оружия

В Пентагоне заявили, что не имеют доказательств ненадлежащего использования западного оружия в Украине. В частности, информация о том, что оружие, которое предоставили США, было найдено за пределами нашей страны, не подтвердилась.

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Об этом сообщает CNN. Соответствующее заявление сделала помощник главы Министерства обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.

"Нет достоверных доказательств того, что американское оружие перенаправляется из Украины", – заявила Валландер подкомитету по ассигнованиям Палаты представителей обороны.

Она подчеркнула, что военная помощь эффективно используется бойцами Вооруженных сил Украины.

"Вместо этого мы видим, что передовые подразделения Украины ежедневно эффективно используют помощь в обеспечении безопасности на поле боя", – добавила Валландер.

Также, по ее словам, США адаптировали свои методы подотчетности к условиям боевых действий, чтобы избежать риска незаконного использования оружия.

Кроме этого, еще один представитель Пентагона, генерал-лейтенант Дуглас Симс, заявил, что сообщений о пропаже оружия из Украины нет. Он подчеркнул, что избавляться от далеко него не в интересах украинцев.

Отметим, ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков коррупции в оборонной и бюджетной поддержке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве работали аудиторы США, контролирующие использование предоставленной западными партнерами военной помощи. Американские аудиторы прибыли вместе с консультантами Всемирного банка и Deloitte, чтобы убедиться, что "никакая помощь или оружие не перенаправляются".

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