В Киеве работают аудиторы США, контролирующие использование оружия и помощи, — Нуланд

В Киеве работают аудиторы США, контролирующие использование предоставленной западными партнерами военной помощи. Американские аудиторы прибыли вместе с консультантами Всемирного банка и Deloitte, чтобы убедиться, что "никакая помощь или оружие не перенаправляются".

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Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Государственного департамента США Виктория Нуланд на слушаниях в Комитете по международным делам Сената, сообщила CNN.

"Мы продолжаем поддерживать важные реформы и антикоррупционные меры украинского правительства по всей стране", – сказала Нуланд.

Ее комментарии прозвучали на фоне того, что члены Конгресса от Республиканской партии заявили о желании принять дополнительные меры надзора за поддержкой, которую США оказывают Украине.

Прибытие американских аудиторов в Киев состоялось в тот момент, когда президент Джо Байден объявил, что США планирует отправить в Украину 31 танк Abrams, а Пентагон обнародовал пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов, включая впервые бронированные машины Stryker и еще больше боевых машин. Bradley.

Издание отметило, что на этой неделе в Государственном департаменте США заявили, что им "не известно об участии какой-либо помощи США" в коррупционном скандале в украинском правительстве, приведшем к отставке замминистра обороны страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков коррупции в оборонной и бюджетной поддержке Украины.

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