Перед гибелью вынес из логова врага раненых: что известно о погибшем под Бахмутом боевом медике Игоре Филимонове

В Харькове попрощались с боевым медиком, стрельцом Национальной гвардии 31-летним Игорем Филимоновым, который погиб под Бахмутом. С 2014 года Игорь с оружием в руках защищал Украину. Ради этого оставил медицинский вуз. До начала войны он принимал активное участие в Евромайдане в родном городе, затем воевал в Песках, Славянске. А рано утром 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, уже был в военкомате.

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Рано утром 24 февраля был в военкомате

Попрощались с Игорем Филимоновым в Харькове 15 января, хотя погиб он за два месяца до этого. Все это время родители ждали результатов ДНК, которые должны были подтвердить, что тело принадлежит именно их сыну.

"24 февраля прошлого года рано утром жена Игоря отвезла его в военкомат в Харькове. А в три часа дня он с товарищами из воинской части 3017 Национальной гвардии уже был на Окружной, через час они вступили в бой с российскими оккупантами. На следующий день мы с женой отвезли его подразделению одежду, носки, перчатки – все, что тогда могли найти в доме", – рассказывает его отец Олег Филимонов. Вместе с супругой они с 2014 года занимаются волонтерством.

На следующий день на Салтовке подразделение Игоря уже жгло танки противника, которые пытались прорваться в город. Игорю самому удалось подорвать одну машину, чем он очень гордился. За тот бой Игорь Филимонов был награжден орденом "За мужество" III степени. Именно благодаря таким ребятам, которые в первые дни встали на защиту Харькова, врагу не удалось прорваться в город.

Вплоть до 3 января этого года воинская часть 3017 Национальной гвардии, в которой и служил Игорь Филимонов, освобождала и защищала Харьковскую область. По словам отца, после Салтовки и пригородов Харькова они прошли Уды, Сосновку, Ветеринарное, Золочев, Козачью Лопань. За освобождение последнего населенного пункта Игорь получил нагрудный знак "За отвагу в службе".

"Хлопцы, возвращайтесь живыми!"

Уже 3 января воинское подразделение Игоря перебросили в район Бахмута Донецкой области.

Олег Филимонов вместе с женой Натальей узнали, какой дорогой ребят повезут туда, встретили их на АЗС возле Черкасской Лозовой. Олег бежал за их автобусом, махал рукой и кричал: "Хлопцы, только возвращайтесь живыми!"

Уже на похоронах к отцу подошел один из сослуживцев Игоря и сказал, что они видели, как он бежал за ними и кричал. Некоторые ребята тогда плакали.

"Я выжившим сослуживцам сына сказал: "Что же вы, ребята, меня так подвели, я же вас просил вернуться живыми". На что они ответили: "Мы очень старались, но там ад".

Игорь погиб 15 января. Отец рассказывает, что за день до этого, 13 января, сын с товарищами сумели пройти в тыл врага и вытащить оттуда много раненых бойцов. Игорь на себе вытащил несколько человек.

А в последний день Игорь Филимонов находился в эвакуационном пункте. За 50 метров от них шел бой. Он вытащил оттуда раненого командира соседней роты и оказывал ему первую помощь.

"Там выжил только один парень. Он рассказал мне, что сын отправил его в соседний дом за препаратами. Когда он туда вошел, раздались взрывы – две мины прилетели прямо в то место, где находился мой сын, доктор, санитары и раненые. Тот парень говорит, что когда выбежал, то увидел, что все лежат, всего погибло 10 человек. Восьмерых удалось вынести оттуда сразу, а двоих немного позже", – рассказывает отец.

Тела погибших были сильно повреждены. Рядом стояла машина, которая загорелась от взрыва. Неподалеку еще взорвался дом с боекомплектом. Поэтому без ДНК экспертизы обойтись было нельзя. К сожалению, сейчас она проходит очень медленно, некоторым приходится ждать по 4 месяца.

Женился, а свадьбу хотел сыграть после войны

До 2014 года Игорь Филимонов учился на врача на медицинском факультете Харьковского национального университета им. Каразина. По словам его мамы Натальи, ему осталось только сдать экзамены "Крок-2", но помешала война.

Игорь был активным участником Евромайдана, входил в Харьковскую Самооборону, затем в Правый сектор, был одним из создателей 15-го запасного батальона ПС. Когда Россия оккупировала Крым, а потом пошла на Донбасс, он стал волонтером. Но не только помогал нашим военным, но и сам участвовал в боях в Песках, на горе Карачун.

А в 2016 году он пошел служить срочную службу в Национальную гвардию, был на Донбассе. После окончания службы в 2018 году заключил контракт с ВСП, был медиком. Домой вернулся уже в октябре 2021 года. Отдохнуть ему удалось всего несколько месяцев, до 24 февраля 2022 года.

В июне 2022 года Игорь женился. Его избранница – девушка, с которой они учились в школе, потом в вузе. Правда, когда молодые люди пришли в ЗАГС, то там военному предложили расписаться сразу. Поэтому свадьбы не было, надеялись, что отгуляют ее уже после войны.

У Игоря было много планов на послевоенное время. По словам мамы, он хотел окончить медицинский вуз. "Он был врачом от бога. У меня в роду близкие имели только две профессии – военные и врачи. Игорь все это соединил в себе одном. Он был очень смелым и бесстрашным военным, и прирожденным врачом. А еще мы с ним обсуждали возможное поступление в вуз на юриста. Потому что он очень хотел защищать ветеранов войны. Он и законы знал. А это уже от отца – Олег у нас юрист", – говорит мама.

Отец Игоря говорит, что сам увлекается историей и прекрасно понимал, что рано или поздно война в Украине будет. Поэтому и готовил своего сына к тому, чтобы он мог выжить и защититься. Для этого Игорь с детства занимался плаванием, дзюдо, каратэ, айкидо, самбо. А в последнее время увлекся боями без правил.

Игорь был единственным сыном в семье, своих детей у него не было.