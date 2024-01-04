Передача Украине оружия даст шанс достичь дипломатического решения войны, – Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за продолжение и усиление военной помощи Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России. Она отметила, что без поддержки украинской армии, война была бы ближе к Европе, в частности к Италии.

Видео дня

Об этом глава итальянского правительства сказала во время пресс-конференции в четверг, 4 января, передает издание Il Fatto Quotidiano. По словам Мелони, нужно сохранить баланс между силами на передовой, чтоб Украина имела выгодную позицию во время возможных переговоров об окончании войны.

Западная военная помощь даст возможность сбалансировать силы на поле боя, отметила премьер. Она добавила, что не считает, что передача Киеву оружия может привести к эскалации конфликта.

"В отличие от тех, кто говорит, что мы не должны отправлять оружие, потому что так развивается эскалация, я считаю, что это полная противоположность. Единственная возможность, которая есть у Украины для достижения какого-либо дипломатического решения, – это сохранить баланс между силами на поле боя", – сказала Мелони.

Глава правительства Италии подчеркнула, что, если бы западные страны слушали тех, кто выступает против оказания Украине военной помощи, то в Европе не было бы мира.

"У нас было бы вторжение, а значит, война ближе к дому", — добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2023 года в ходе визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский встретился с Мелони. Премьер Италии заявила о непреклонной поддержке Украины и одобрении Римом всех 10 пунктов украинского мирного плана.