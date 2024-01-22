Передавал в ФСБ информацию о движении боевых самолетов ВСУ: житель Днепропетровщины 15 следующих лет проведет за решеткой. Фото

Агент ФСБ РФ, шпионивший за боевыми самолетами Вооруженных сил Украины на Днепропетровщине, получил приговор суда. Благодаря доказательной базе Службы безопасности злоумышленник проведет за решеткой 15 следующих лет.

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Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генерального прокурора. Российским агентом оказался 44-летний житель Синельниковского района.

Прокуроры доказали, что осужденного завербовал сотрудник ФСБ через пророссийские Телеграмм-каналы, где он активно участвовал в обсуждениях правомерности вооруженной агрессии России против Украины.

Ожидая оккупации Днепропетровской области путинской армией, мужчина согласился предоставлять информацию о движении украинской авиации, расположении аэродромов, блокпостов и военкоматов.

Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов ВСУ и пытался установить их классификацию и расположение аэродромов.

Также фигурант охотился за локациями логистических путей, которыми осуществляют поставки оружия и боеприпасов на фронт.

Чтобы следить за перемещением ВСУ, злоумышленник даже обустроил "наблюдательный пункт" в окне квартиры на пятом этаже.

Текстовые сообщения и видеозаписи мужчина посылал сотруднику ФСБ через мессенджер Телеграмм и получал вознаграждение на банковскую карту за проделанную "работу".

Полученные данные оккупанты планировали использовать для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов.

Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины изъяли компьютерную технику, телефон и банковскую карту, на которую перечислялись средства из РФ.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, утром 2 января российская террористическая армия атаковала ракетами жилые кварталы Харькова. Пострадавшие жители областного центра показали первые секунды после взрывов. В результате теракта многоэтажные жилые дома получили существенные повреждения.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора спецслужб РФ, собиравшего разведданные о Силах обороны в Николаеве, в частности, наводил вражеские ракеты на госпитали Вооруженных сил.

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