'Передовые части армии РФ оказались практически в окружении': Сырский рассказал, как удалось сорвать масштабное наступление врага в 2025 году

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российская армия в 2025 году не смогла выполнить задачи, определенные руководством РФ. Речь идет о попытке захвата Донбасса, продвижение в нескольких областях и создание буферной зоны на северо-востоке Украины.

Сырский рассказал об этом в интервью французскому изданию Le Monde. В интервью он пояснил, что украинским силам удалось сорвать подготовленную Россией масштабную наступательную операцию.

"Мы провели две наступательные операции на российской территории, в марте-апреле в Белгородской области, а затем в мае-июне в Курской области. Это позволило нам заставить врага передислоцировать свои силы", – сказал он.

Две причины провала

По словам главкома, в Кремле на 2025 год поставили перед оккупационной армией четкие задачи – полностью захватить Донбасс, территории в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях. Однако реализовать эти планы не удалось.

Первой причиной Сырский назвал действия украинских сил на территории России. Хотя они были менее заметными, чем в 2024 году, но заставили противника перебросить подразделения и отложить запланированное весеннее наступление. Второй причиной стал провал российского наступления на юго-восточном участке фронта.

Ситуация на фронте

В августе 2025 года российские войска начали наступление вдоль направления Доброполье, пытаясь окружить агломерацию Покровск-Мирноград. По словам Сырского, противник развернул группу морской пехоты и планировал продвижение в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

"Чтобы сорвать их планы, мы начали контрнаступление вдоль направления Доброполья. Передовые части российской 51-й армии оказались практически в окружении. Чтобы предотвратить их уничтожение, она передислоцировала свою морскую пехоту на это направление, где она погрязла в боях, которые продолжаются и по сей день", – отметил главнокомандующий.

Он также отреагировал на заявления российского руководства о якобы захвате Купянска и Покровска. По словам Сирского, 97% Купянска находятся под контролем украинских войск. Ситуация в Покровске остается сложной, однако город не захвачен, несмотря на то что бои за него продолжаются уже девятнадцать месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Славянска и Гуляйполя, а также в тактическом районе Константиновка-Дружковка. В свою очередь оккупанты также имели частичный успех в районе Покровска, Гуляйполя и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!