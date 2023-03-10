''Переехали из города в село, потому что думали, что там безопаснее'': украинка рассказала о родителях, которых убила РФ ракетным ударом по Львовщине

В ночь на 9 марта российские войска нанесли ракетный удар по селу Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области. Уничтожены два частных дома, погибли 5 жителей села.

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В одном из домов жили супруги, переехавшие в Большую Ольшаницу из города: муж и жена думали, что в селе им будет безопаснее. Об этом рассказала дочь погибших журналистам местного телеканала NTA.

Журналисты пообщались с Ольгой на развалинах дома, где жили ее родители и где они погибли в результате ракетного удара РФ 9 марта. Женщина пришла во двор, чтобы собрать вещи родителей. Вместе с супругами погиб также их зять, муж сестры Ольги.

Она вспомнила о событиях той страшной ночи, когда ее мама, папа и зять погибли.

"Я проснулась от взрыва, а потом через несколько минут - 10, 15, может 20 минут, не знаю... У меня сестра есть, ее муж тоже погиб, он был здесь... Сестра, позвонила и сказала, что из полиции позвонили по телефону и сказали, что нет половины дома. А когда я приехала сюда, они разбирали завалы и я видела своих родителей. Я видела своих родителей..." – сквозь слезы рассказывает Ольга.

Щемящее фото с собачкой, которая не уходит с развалин дома и продолжает ждать хозяев, которые уже никогда не вернутся, было сделано именно во дворе родителей Ольги.

"Это собака моих мамы и папы. У нее была проколота шея. Но ей уже сняли эту цепь и она лежит на том одеяле, что мои мама и папа там спали, укрывались", – говорит она, показывая на небольшого пса, который до сих пор лежит посреди развалин.

Эта собака и еще один любимец семьи по соседству – все, кто выжил в результате удара РФ в двух домах. Две семьи, жившие там, погибли полностью.

Напомним, в ночь на 9 марта Россия устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. Одна из вражеских ракет упала на жилые дома во Львовской области. Тогда погибли 5 человек.

После очередного теракта в минобороны РФ заявили о "поражении ключевых элементов военной инфраструктуры Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса". Однако ни на фото, ни на видео с места, где упала российская ракета, ничего не видно, кроме обычных жилых домов, где жили гражданские.

Опровергает наличие каких-либо объектов, которые можно было бы хотя бы косвенно считать "военными целями" и староста Великой Ольшаницы Андрей Брославский.

"Нет военных каких-то объектов, ничего... Как они сюда попали – мы не можем того сказать, понимаете? Но у нас военного ничего нет. Мы гражданские люди, мы здесь себе живем, занимаемся хозяйством", – заявил он в комментарии журналистам.