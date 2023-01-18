Переговоры невозможны, Россия ориентирована только на войну: у Зеленского прокомментировали новые заявления Путина

В Офисе президента Украины прокомментировали очередной набор имперско-пропагандистских тезисов по развязанной Россией агрессивной войне, которые озвучил 18 января президент РФ Владимир Путин. Российский диктатор в своих попытках "обосновать" и оправдать оккупацию чужих территорий, разрушение украинских городов и массовые убийства украинцев переплюнул автора известной антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.

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Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. После очередного спича Путина он еще раз убедился: Россия стремится воевать, никаких переговоров с Москвой не будет.

"Путин предсказуем в своем оруэллизме: "СВО – это попытка прекратить войну. Война – это мир. Рабство – это свобода. Оккупированные территории Донбасса являются исторической частью РФ под мошенническим названием "Л/ДНР". Богоявления не будет. Переговоры невозможны. РФ ориентирована только на войну", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, западные аналитики опасались, что во время торжеств к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда во время Второй мировой войны 18 января Путин может объявить вторую волну мобилизации, посчитав эту дату достаточно исполненной "символизма" для такого шага.

Однако российский диктатор вместо анонсированного "важного заявления" снова скатился в привычное для него мракобесие и долго и нудно повторял давно затертые тезисы о том, что цель "спецоперации" против Украины – прекращение войны и "геноцида" на Донбассе. Также хозяин Кремля в очередной раз пожаловался на то, что так долго "ждал" и "пытался урегулировать конфликт мирным путем", но неназванный "противник" все 8 лет его "обманывал", чтобы выиграть время для перехода к острой фазе.

Так что никакой сенсации от Путина не было и в этот раз. В своем выступлении российский диктатор просто повторил много раз сказанные им ранее фразы, напоминая плохого актера, хорошо заучившего роль, однако не верящего самому себе.