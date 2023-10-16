Переговоры шли несколько месяцев: Катар помог вернуть в Украину четырех детей, депортированных Россией – WP

Россия согласилась вернуть Украине четырех депортированных несовершеннолетних в возрасте от 2 до 17 лет. Это произошло благодаря тайным переговорам, в которых в качестве посредника выступил Катар.

Об этом The Washington Post сообщил чиновник, который говорил на условиях анонимности. Согласно информации на 16 октября, двое украинских детей уже вернулись к своим родственникам. Двое других, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни.

"Участие Катара в переговорах, которые длились несколько месяцев, произошло по просьбе украинского правительства", – заявили в WP.

Эти дети стали первыми, кого освободили в рамках переговорного процесса при участии Катара.

Украинские дети находились на территории страны-агрессора России. Они посетили посольство Катара в Москве и поехали домой разными маршрутами. В частности, в Украину они могли вернуться через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Беларусь.

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По словам анонимного собеседника журналистов, организация поездки включала несколько видов транспорта, в том числе дипломатический конвой, поезд и частный чартерный самолет через Катар.

Государственный министр Катара по международному сотрудничеству Лолва Аль-Хатер подтвердила возвращение несовершеннолетних украинцев, незаконно депортированных РФ.

"Мы приветствуем сегодняшние позитивные новости о воссоединении детей с их семьями в Украине благодаря посредническим усилиям Катара", – заявила она.

Кого удалось вернуть в Украину

По данным WP, Россия согласилась отпустить двухлетнего ребенка. Он вернется в Житомирскую область. Малышу было всего шесть месяцев, когда РФ развязала в Украине полномасштабную войну. Согласно сообщению, он "потерял контакт со своей матерью".

Они уже встретились на территории РФ и, как ожидается, на этой неделе отправятся в Украину. Подробности того, как и когда малыш попал в Россию, неясны.

Также со своей бабушкой воссоединился семилетний мальчик, находившийся в детском доме в России. Женщина приехала в РФ через Эстонию, чтобы забрать ребенка и вернуться вместе с ним в Украину. Известно, что мать мальчика страна-агрессор задержала и арестовала. О причинах журналистам неизвестно.

Третий ребенок, которого удалось освободить, это девятилетний мальчик, который жил со своими бабушкой и дедушкой в Херсонской области, когда Россия вторглась и оккупировала этот район. Ожидается, что он вернется на территорию Украины 18 октября.

В этот же день со своими родными должна воссоединиться 17-летняя девушка. В WP есть информация, что ее семье не удалось приехать в Россию, чтобы забрать ее.

Как писал OBOZ.UA:

– OSINT-сообщество Molfar считает, что РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей.

– 5 октября стало известно, что со временно оккупированных территорий нашей страны удалось вернуть еще 19 украинских детей. Это произошло в рамках 12-й спасательной миссии Save Ukraine.

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