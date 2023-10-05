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С оккупированных территорий удалось вывезти 19 украинских детей: как происходит процесс и что нужно знать. Видео

Дарья Дурова
War
4 минуты
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Возвращение украинских детей

С временно оккупированных территорий нашей страны удалось вернуть еще 19 украинских детей. Это произошло в рамках 12-й спасательной миссии Save Ukraine.

О результатах проекта в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба в Facebook-аккаунте. За все время работы команда Save Ukraine вернула уже 196 несовершеннолетних на подконтрольную территорию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо всем, кто был рядом с нами и помогал нам выполнять эту сложную, но важную работу. Двигаемся дальше", – написали организаторы.

Фонд Save Ukraine вернул еще 19 детей на подконтрольную территорию

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что наше государство разработало механизм возвращения детей, депортированных российскими захватчиками.

Видео дня

Противник чаще всего прикрывается "эвакуацией" и "оздоровлением", сообщается на сайте омбудсмена. Нередко несовершеннолетним выдают паспорта РФ, меняют личные данные, отдают российским семьям под опеку, отправляют на учебу в кадетские корпуса и проч.. Все это в сочетании с информационным вакуумом и пропагандой враг использует, чтобы интегрировать украинских детей в российскую среду.

Депортация детей оккупантами – незаконна
Часть детей удается вернуть родным

Родным необходимо:

собрать как можно больше информации о незаконно перемещенном/депортированном ребенке, об обстоятельствах, как это произошло;

записать собранные данные с сохранением хронологии;

если о депортации ребенка сообщило постороннее лицо, обязательно уточнить его данные (ФИО, место текущего пребывания, телефон, электронную почту).

Возвращение маленьких украинцев домой

О факте незаконного перемещения/депортации несовершеннолетнего нужно безотлагательно сообщить:

Национальную полицию Украины (можно прийти лично в ближайшее отделение или позвонить на 102);

Национальное информационное бюро (номер круглосуточной горячей линии 1648 для граждан, находящихся на территории Украины, или +380442878165 для тех, кто находится за пределами страны, электронный ящик: [email protected]);

портал "Діти війни" по ссылке (нужно заполнить онлайн-форму заявления "Мой ребенок исчез, помогите!" в разделе "Отправить обращение в один клик");

уполномоченного ВР Украины по правам человека по номеру горячей линии 0800501720 (Украина) или 0442997408 (зарубежье), электронный адрес [email protected].

Возвращение детей
Возвращение детей с временно оккупированной территории

При обращении необходимо сообщить такие данные:

● ФИО принудительно перемещенного или депортированного ребенка;

● дату и место его рождения;

● адрес места жительства ребенка;

● место, с которого ребенок был принудительно перемещен, и обстоятельства этого;

● с кем он был перемещен (сам, с родителями, в сопровождении других лиц);

● если есть, данные о текущем или последнем известном местонахождении несовершеннолетнего, обстоятельства этих событий;

● статус ребенка, если такой есть (ребенок-сирота, ребенок, лишенный родительской опеки);

● особые приметы (особенности тела, шрамы, родинки и т.п.);

● актуальное фото ребенка;

● ФИО, дата рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, электронные адреса и место текущего пребывания родителей/других законных представителей или родственников ребенка;

● данные лица, сообщившего о принудительном перемещении (ФИО, место текущего пребывания, контактный номер телефона, электронный адрес).

Микроавтобус Save Ukraine

Как писал OBOZREVATEL, после полномасштабного вторжения Российская Федерация совершила множество военных преступлений на территории Украины. Один из них – принудительное переселение тысяч украинских детей от четырех месяцев до 17 лет с временно оккупированных территорий в РФ.

Шесть детей, которых депортировал противник, в сентябре 2023 года рассказали свои истории в Гааге. Властям Украины удалось вернуть маленьких украинцев на Родину.

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