С оккупированных территорий удалось вывезти 19 украинских детей: как происходит процесс и что нужно знать. Видео

С временно оккупированных территорий нашей страны удалось вернуть еще 19 украинских детей. Это произошло в рамках 12-й спасательной миссии Save Ukraine.

О результатах проекта в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба в Facebook-аккаунте. За все время работы команда Save Ukraine вернула уже 196 несовершеннолетних на подконтрольную территорию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо всем, кто был рядом с нами и помогал нам выполнять эту сложную, но важную работу. Двигаемся дальше", – написали организаторы.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что наше государство разработало механизм возвращения детей, депортированных российскими захватчиками.

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Противник чаще всего прикрывается "эвакуацией" и "оздоровлением", сообщается на сайте омбудсмена. Нередко несовершеннолетним выдают паспорта РФ, меняют личные данные, отдают российским семьям под опеку, отправляют на учебу в кадетские корпуса и проч.. Все это в сочетании с информационным вакуумом и пропагандой враг использует, чтобы интегрировать украинских детей в российскую среду.

Родным необходимо:

– собрать как можно больше информации о незаконно перемещенном/депортированном ребенке, об обстоятельствах, как это произошло;

– записать собранные данные с сохранением хронологии;

– если о депортации ребенка сообщило постороннее лицо, обязательно уточнить его данные (ФИО, место текущего пребывания, телефон, электронную почту).

О факте незаконного перемещения/депортации несовершеннолетнего нужно безотлагательно сообщить:

– Национальную полицию Украины (можно прийти лично в ближайшее отделение или позвонить на 102);

– Национальное информационное бюро (номер круглосуточной горячей линии 1648 для граждан, находящихся на территории Украины, или +380442878165 для тех, кто находится за пределами страны, электронный ящик: [email protected]);

– портал "Діти війни" по ссылке (нужно заполнить онлайн-форму заявления "Мой ребенок исчез, помогите!" в разделе "Отправить обращение в один клик");

– уполномоченного ВР Украины по правам человека по номеру горячей линии 0800501720 (Украина) или 0442997408 (зарубежье), электронный адрес [email protected].

При обращении необходимо сообщить такие данные:

● ФИО принудительно перемещенного или депортированного ребенка;

● дату и место его рождения;

● адрес места жительства ребенка;

● место, с которого ребенок был принудительно перемещен, и обстоятельства этого;

● с кем он был перемещен (сам, с родителями, в сопровождении других лиц);

● если есть, данные о текущем или последнем известном местонахождении несовершеннолетнего, обстоятельства этих событий;

● статус ребенка, если такой есть (ребенок-сирота, ребенок, лишенный родительской опеки);

● особые приметы (особенности тела, шрамы, родинки и т.п.);

● актуальное фото ребенка;

● ФИО, дата рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, электронные адреса и место текущего пребывания родителей/других законных представителей или родственников ребенка;

● данные лица, сообщившего о принудительном перемещении (ФИО, место текущего пребывания, контактный номер телефона, электронный адрес).

Как писал OBOZREVATEL, после полномасштабного вторжения Российская Федерация совершила множество военных преступлений на территории Украины. Один из них – принудительное переселение тысяч украинских детей от четырех месяцев до 17 лет с временно оккупированных территорий в РФ.

Шесть детей, которых депортировал противник, в сентябре 2023 года рассказали свои истории в Гааге. Властям Украины удалось вернуть маленьких украинцев на Родину.

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