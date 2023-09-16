Шесть детей, вернувшихся в Украину из российской депортации, рассказали свои истории в Гааге. Фото

Шесть детей, которых российские оккупанты принудительно депортировали в Россию, рассказали в Гааге свои истории. Властям Украины удалось вернуть маленьких украинцев на Родину, а теперь они намерены привлечь внимание к преступлениям страны-агрессора.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины в пятницу, 15 сентября. Как отмечается, в Нидерландах состоялось мероприятие, организованное в рамках плана действий Bring Kids Back UA, частью которого является информационная кампания "Похищенные голоса", при поддержке Orphans Feeding Foundation.

Детей сопровождала украинская делегация, которая предоставила информацию о принудительном перемещении украинских детей Россией, включая механизмы, которые стоят за международным преступлением РФ.

Представители нидерландской стороны лично услышали ужасающие истории насильственной депортации шестерых детей.

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Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот отметила, что государство планирует поддержать Украину в новом проекте по воссоединению семей с помощью ДНК. Используя экспресс-тесты ДНК, Нидерланды стремятся помочь Украине создать базу данных ДНК, которая позволит быстро устанавливать родственные связи детей, похищенных Россией, и способствовать их скорейшему возвращению в свои семьи.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что цель Украины – полностью прекратить насильственную депортацию детей в Россию и принять все необходимые меры для их безопасного возвращения домой.

Для того чтобы вернуть каждого ребенка домой, Украине нужна поддержка союзников и партнеров.

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, координатор Bring Kids Back RU Дарья Герасимчук сообщила, что в Украину удалось вернуть только 386 детей, а более 19,5 тысяч детей все еще ждут помощи.

"Необходимо срочно совместно и эффективно реагировать на эту ужасную ситуацию", – отметила Герасимчук.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, сейчас разрабатывается механизм возвращения украинских детей, незаконно депортированных в РФ.

"Это предполагает проверку и обновление данных о депортированных детях, документирование преступлений, совершенных Россией, и предложение практических действий для отдельных стран по содействию возвращению конкретных детей или групп детей. Мы продолжаем выявлять новые случаи принудительного перемещения и депортации украинских детей РФ. Виновные будут отвечать за свои действия по закону, а украинские дети воссоединятся со своими семьями", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Украины есть подтвержденные факты незаконного усыновления на территории страны-агрессора России украинских детей. Речь идет о 386 детях из Украины.

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