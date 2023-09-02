'Запрещено международным правом': Лубинец рассказал, сколько украинских детей уже усыновили в РФ

Украина имеет подтвержденные факты незаконного усыновления на территории страны-агрессора России украинских детей. Сейчас речь идет про 386 детей из Украины.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона в пятницу, 1 сентября. Эти дети были депортированы в Россию.

"У нас есть подтвержденные цифры. 386 детей − установлен факт, что они были помещены в российской семье, и по ним или началась процедура, или завершилась процедура усыновления", – сказал он.

Омбудсмен уточнил, что в этом вопросе большое значение имеет терминология. Есть нюансы о том, это усыновление, или, например, временная опека.

Если это факт усыновления, то согласно международному гуманитарному праву, усыновление детей стран, находящихся в состоянии международного военного конфликта, запрещено.

Для Украины, по его словам, очень важно устанавливать именно юридический факт того, что граждане России усыновляют незаконно депортированных украинских детей. Тогда это действие четко подпадает под признаки военного преступления, которое совершает высшее военно-политическое руководство РФ.

Он напомнил, что уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал МУС, заявила, что усыновила ребенка из Украины. Однако позже она сказала, что якобы взяла ребенка под временную защиту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лубинец сказал, что Россия насильно удерживает на своей территории около 25 тысяч украинцев, не имеющих отношения к военному делу – то есть гражданских пленных. Это категория заложников самая сложная для обмена и возвращения в Украину, но наше государство делает все, чтобы освободить своих граждан как можно скорей.

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