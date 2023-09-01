Лубинец рассказал, каких заложников Украине возвращать тяжелее всего, и указал на главные проблемы

На сегодняшний день Россия насильно удерживает на своей территории около 25 000 украинцев, не имеющих отношения к военному делу – то есть гражданских пленных. Это категория заложников самая сложная для обмена и возвращения в Украину, но наше государство делает все, чтобы освободить своих граждан как можно скорей.

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Об этом в интервью Радио Свободе рассказал уполномоченный Верховной Радой по правам человека Дмитрий Лубинец. Он указал, что все пленные, захваченные оккупантами, делятся на три категории: военные, дети и гражданские лица.

"Так вот, тяжелее всего возвращать именно гражданских заложников. Почему? Международных конвенций нет. Нет алгоритма возврата через процедуру обмена, например, как для военнопленных. Нет такого желания включаться в этот процесс, как с украинскими детьми. Там очень много инициатив и очень много стран, которые хотят помогать. И там как-то двигается. Медленно, но двигается. Результаты есть", – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также признал, что Украина переживает трудности с обменным фондом, когда речь идет и о российских военнопленных. Это вовсе не значит, что вражеских солдат, которые были захвачены или сами сдались ВСУ мало, просто их не столько, сколько нужно для возвращения всех наших защитников домой.

"Иногда у меня такое впечатление, российской стороне вообще не интересны российские военнопленные. И это другая проблема. Россиянам иногда интереснее использовать и своих военнопленных, и родственников украинских военнопленных, но только не возвращать наших домой. И накручивать родственников военнопленных, что Украина виновата, Украина не хочет, мы что-то там предлагаем, а они не готовы", – резюмировал он.

Напомним, президент Зеленский ранее обозначил, что процесс освобождения из российского плена гражданских украинцев более сложный, чем обмены военнопленными. Суть в том, что военных обменивают только на военных, а обменного фонда из гражданских россиян у Украины фактически нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые с помощью волонтеров едут в Россию, чтобы забрать вывезенных туда оккупантами детей, россияне задерживают и допрашивают. Известен случай, когда бабушка похищенного ребенка после 13-часового допроса в ФСБ РФ скончалась.

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