'Перекроем возможности для злоупотребления': Вениславский рассказал, кто из студентов получит отсрочку в новом законе о мобилизации. Видео

В законопроекте №10449 о мобилизации будет сохранено право на отсрочку от призыва на военную службу молодым людям, которые получают высшее образование, реализуя таким образом свое конституционное право. В то же время будут перекрыты возможности для злоупотребления.

Об этом OBOZ.UA рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. Речь идет о случаях, когда человек призывного возраста получает второе, третье, четвертое или пятое высшее образование, причем разных профилей.

"Это уже выходит за рамки гарантированного Конституцией права на образование. И соответственно мы сохраняем право на отсрочку. И это консенсуальное решение для получения последовательного образования: среднеспециальное, предвысшее, высшее и магистерское, а также аспирантура. Если последовательно человек идет по этим ступеням образования, он сохраняет право на отсрочку от призыва", – сказал нардеп.

Он напомнил, что кроме первого высшего образования, которое гарантируется Конституцией и его на конкурсных основах человек может получить бесплатно, все остальные виды высшего образования получаются исключительно за деньги.

Ввиду этого после того, как началось широкомасштабное вторжение РФ, были открыты целые направления во многих высших учебных заведениях, где на контрактную форму обучения принимали практически всех желающих.

"Принимали всех практически, кто заплатил 20 тысяч гривен, то есть фактически человек за 20 тысяч гривен получал отсрочку от призыва на мобилизацию. Мы это перекрываем, и такие случаи не будут давать оснований для отсрочки", – подчеркнул Вениславский.

Как сообщал OBOZ.UA, в законопроекте о мобилизации в Украине будет расширена категория забронированных работников. Также предполагается пересмотр предприятий и организаций, которые могут бронировать своих сотрудников.

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