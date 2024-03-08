Категория забронированных расширится: Вениславский проанонсировал новые подходы к бронированию в законе о мобилизации. Видео

В правительственном законопроекте о мобилизации в Украине будет расширена категория забронированных работников. Также предполагается пересмотр предприятий и организаций, которые могут бронировать своих сотрудников.

Об этом OBOZ.UA рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. Он также добавил, что после принятия нового закона о мобилизации категории лиц, ранее имевшие право на отсрочку, получат статус забронированных.

По словам депутата, новый закон должен определять критерии и рамки возможности бронирования. "То есть какие именно предприятия, организации, которые критически важны для функционирования государства и жизни населения. Они должны получить право на бронирование", – пояснил Вениславский.

В качестве примера депутат привел местные власти и Нацполицию. "Мы договорились, что все полицейские становятся забронированными, а не получают право на отсрочку... Так же в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, бронируется соответственно или 100 (если это руководители центральных органов власти, категория А), или 50% (категории Б и В госслужащих) военнообязанных", – сказал он.

Вениславский отдельно добавил, что есть "другая сторона бронирования", когда бронь имеют работники учреждений, которые "точно не критически важны для функционирования государства". Однако этот вопрос должно решить правительство.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в феврале Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности провел первое заседание по рассмотрению законопроекта о мобилизации. Он сразу забраковал некоторые инициативы, в частности, по электронным повесткам и блокированию банковских карт.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство о мобилизации, которое было до полномасштабной войны с РФ, не отвечает современным реалиям. Что касается сроков принятия соответствующего законопроекта и его деталей, то за это будут отвечать депутаты ВРУ.

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