Блокировки карт и е-повесток быть не должно: комитет ВР выступил против ограничения прав уклонистов

27 февраля Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности провел первое заседание с рассмотрения законопроекта о мобилизации. И уже забраковал некоторые инициативы, в частности, по электронным повесткам и блокированию банковских карт.

Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии РБК-Украина. По его словам, комитет выступил против ограничения прав людей.

Костенко пояснил, что в законопроекте о мобилизации в общей сложности 4195 правок. При этом много дублируется, также часть из них различны по форме, но совпадают по существу. Поэтому в комитете решили разбить поправки на основные блоки, например ограничение прав, демобилизация и т.д. Дальше комитет будет голосовать за каждый из этих блоков.

"Поэтому сегодня комитет поблоково принимал решения по отдельным направлениям. А в дальнейшем, понимая финальное решение, будем либо учитывать, либо не учитывать поправки, внесенные народными депутатами. Сегодня мы прошли лишь часть этих блоков", – рассказал он.

По состоянию на сегодняшний день комитет не поддержал норму о том, чтобы суды ограничивали права людей. Речь идет о блокировании счетов и ограничениях через суд выезда за границу.

Однако, по словам Костенко, это еще предварительное голосование, потому что все нормы дискуссионны. Так, многие депутаты в комитете считают, что в действующем законодательстве уже предусмотрены штрафы за уклонение от мобилизации. Поэтому, по их мнению, следует, как вариант, просто увеличить сумму штрафов, а не ограничивать права.

Кроме того, комитет не поддержал норму о том, чтобы консульства ограничивали свои услуги украинцам за рубежом. Хотя этот вопрос еще будет дискутироваться, отметил Костенко.

Также депутаты обсуждали вопросы функционирования электронного кабинета.

"Комитет проголосовал за то, что регистрация в этом кабинете должна быть правом, а не обязанностью. Также поднимался вопрос об электронных повестках и было решено, что электронных повесток быть не должно. Но есть вариант, что они будут поступать только тем, кто зарегистрировал себе электронный кабинет, потому что такое лицо само избрало соответствующую форму коммуникации с ТЦК", – сообщил секретарь комитета.

Учитывая большое количество поправок, комитет будет рассматривать их, по меньшей мере, до конца этой недели, отметил Роман Костенко.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что они рассматривают идею справедливой мобилизации в Украине. В первую очередь речь идет о вручении повесток понятным всем способом, сроках пребывания на передовой и ротации военных, мотивировании защитников.

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