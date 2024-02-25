'Это не о том, чтобы все попали в окопы': в Раде объяснили идею справедливой мобилизации

В Верховной Раде рассматривают идею справедливой мобилизации в Украине, которая предусматривает урегулирование вопросов ее организации и проведения. В первую очередь речь идет о вручении повесток понятным всем способом, сроках пребывания на передовой и ротации военных, мотивировании защитников.

Об этом в интервью АрмияInform заявил глава Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. По его мнению, нахождение на линии фронта должно базироваться именно на ротационной основе.

Он говорит, что вопрос мобилизации в Украине комплексный, а справедливость такого призыва на военную службу в условиях военного положения будет определяться справедливыми механизмами его организации и проведения. Так, нардеп очертил шесть основных шагов:

1. Объективный и полноценный учет всех военнообязанных, четкое определение их обязанностей по своевременному предоставлению в установленный порядок данных о себе.

2. Вручение повесток всем понятным образом, исключающим противоправные действия работников ТЦК с использованием физического насилия. В этом вопросе также говорится о добросовестном выполнении военнообязанными обязанности по самостоятельной проверке поступления повестки и подтверждение ее получения.

3. Обеспечение адресного использования военнообязанных в соответствии с потребностями Сил обороны, военно-учетной специальности лиц, состояния их здоровья и т. п.

4. Мотивирование военнообязанных на поддержание соответствующего уровня квалификации в соответствии с военно-профессиональной подготовкой или ее повышением, а также улучшение мотивационного пакета для нахождения мобилизованного военнообязанного в армии в течение требуемого государством срока.

5. Гарантирование государством соответствующего уровня и продолжительности подготовки мобилизованных лиц.

"Как правило, она будет соответствовать военно-учетной специальности, но в отдельных случаях государство может переквалифицировать людей в соответствии с потребностями Сил обороны. Однако законодательно должны быть определены сроки, содержание подготовки и тот уровень квалификации, по которому мобилизованный гражданин считается подготовленным для выполнения боевых задач" , – подчеркнул Завитневич.

6. Предоставление права военнообязанному самостоятельно управлять процессом своей мобилизации на основе рекрутинга, т. е. подписание контракта с Минобороны Украины на определенный срок.

"В этом случае все то, о чем говорилось выше, реализуется решением военнообязанного, он будет иметь большие возможности выбора должностей и места службы... Итак, справедливая мобилизация – это не о том, чтобы все обязательно попали в окопы", – убеждает нардеп.

В то же время он считает, что каждый гражданин Украины определенной возрастной категории (то есть военнообязанных мужчин 18-60 лет) "должен либо воевать, либо работать на победу".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о справедливой мобилизации, заявив, что речь идет о вопросе справедливой ротации. По его словам, военные должны восстанавливаться после долгих месяцев пребывания на фронте, а вместо них в это время должны приходить другие люди – профессиональные, прошедшие соответствующую тренировку.

В начале февраля депутаты проголосовали законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, то есть до 13 мая 2024 года. Кроме того, на днях в ВРУ поддержали законопроект о демобилизации срочников с нормой и о 12 месяцах отсрочки для них от следующего призыва.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля депутаты ВРУ в первом чтении приняли проект закона №10449 об изменениях в мобилизации. С тех пор к ему подали 3700 правок и ожидается, что документ рассмотрят во втором чтении не ранее 6 марта.

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