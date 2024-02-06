Военное положение и мобилизацию в Украине продлили на три месяца: решение Рады

Депутаты Верховной Рады во вторник, 6 февраля, большинством голосов поддержали законопроект №10456 и №10457 о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Эти режимы будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.

За продление военного положения проголосовали 335 парламентариев, всеобщей мобилизации – 323.

"Парламент утвердил указ президента (#10456) о продолжении действия военного положения. За – 335. С 14 февраля 2023 года на 90 дней. Соответственно до 13 мая 2024 года", – сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Позже он информировал, что депутаты Рады поддержали и законопроект о продлении режима всеобщей мобилизации.

"Также Рада утвердила указ президента № 10457 о продлении мобилизации. За – 323. Сроки также: 14 февраля 2023 года на 90 дней. Согласно 13 мая 2024 года", – говорится в сообщении нардепа.

Это было уже десятое голосование парламента за введение режима военного положения и всеобщей мобилизации. Теперь проекты закона ждут подписи президента.

Ранее Железняк рассказал, что комитет Рады по нацбезопасности поддержал утверждение парламентом указов президента Владимира Зеленского о продолжении действия военного положения.

Решение было принято единогласно 18 голосами.

Отметим, ограничений на количество продлений военного положения в законодательстве нет. После начала полномасштабного вторжения России он был введен по всей территории Украины, с тех пор его продолжали несколько раз.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. В пояснительной записке указано, что это необходимо в связи с продолжающейся против Украины вооруженной агрессией РФ.

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