Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения: на какой срок

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. В документах идет речь, что правовой режим военного положения и призыв в ВСУ намерены продлить еще на 90 суток.

Видео дня

В случае принятия законопроектов военное положение и мобилизация будут продолжен в Украине до 14 мая 2024 года. Об этом говорится в проектах законов №10456 и №10457.

В пояснительной записке к законопроекту №10456 говорится, что военное положение необходимо продлить в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Глава государства предлагает продлить военное положение еще на 90 суток – до 14 мая текущего года.

Всеобщую мобилизацию президент предлагает продлить на такой же срок. В случае принятия законопроекта №10457 мобилизация будет продолжена с 14 февраля 2024 года еще на 90 суток. В документе говорится, что реализация соответствующего законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что мобилизация сотен тысяч военнообязанных граждан влечет за собой огромные бюджетные расходы. В случае призыва в армию 500 тыс. граждан потребуется дополнительно 720 млрд гривен.

Ранее сооьбщалось, что в конце января Кабинет министров утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, будет изменен перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Кроме того, для некоторых категорий граждан отсрочку будут предоставлять по новым условиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!