Нардепка-'слуга' Пидласа назвала цену мобилизации 500 тысяч украинцев: нужно 720 млрд грн

Уже некоторое время в военно-политических кругах обсуждается вопрос о необходимости мобилизовать 500 тыс. украинцев. Очевидно, что такие масштабы потребуют немалого финансирования.

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По словам народного депутата от "Слуги народа" Роксоланы Пидласой, речь идет о сотнях миллиардах гривен. Об этом она рассказала в подкасте Центра экономической стратегии.

Народная избранница заявила, что мобилизация сотен тысяч военнообязанных граждан влечет за собой огромные бюджетные расходы. Украинцев, которые пополнят ряды Вооруженных сил, нужно будет обеспечить военной техникой.

Пидласа утверждает, что такие масштабы мобилизации могут повлечь увеличение расходов государственного бюджета на 720 млрд гривен.

"720 млрд грн дополнительной потребности в год – колоссальная сумма. Это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% расходов на оборону. А на оборону можно использовать только внутренние ресурсы. Средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя", – объяснила депутат.

Также она добавила, что мобилизационный процесс в течение 2024 года обойдется государственному бюджету в более чем 320 млрд гривен. Эта сумма включает расходы на обучение, питание, экипировку и денежное обеспечение военнослужащих. При этом она подчеркнула, что представители Министерства обороны на встречах по вопросу мобилизации озвучивали дополнительную потребность около 400 млрд грн на закупку и модернизацию военной техники.

Напомним, в тексте нового законопроекта о мобилизации, который Кабинет министров передал Верховной Раде 30 января, содержится положение об изъятии транспортных средств и ограничении их использования. Однако о чем идет речь, в документе не уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

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