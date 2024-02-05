Кто потеряет право на отсрочку от мобилизации в случае принятия нового закона: названы все категории

В конце января Кабинет министров утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, будет изменен перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

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Кроме того, для некоторых категорий граждан отсрочку будут предоставлять по новым условиям. OBOZ.UA выяснил, кто точно потеряет право на отсрочку в случае принятия нового закона.

В новом законопроекте №10449 говорится, что три категории граждан Украины потеряют право на отсрочку. При этом по действующему законодательству эти лица пока могут быть освобождены от военной службы.

Речь идет о военнообязанных, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать. Также право на отсрочку могут потерять работники предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, ГССТ, СБУ, СВРУ, Национальной гвардии, ГПСУ, Управления государственной охраны.

Лишить права на отсрочку также могут работников Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Государственной исполнительной службы Украины.

Кроме того, некоторые категории граждан будут получать отсрочку от мобилизации по новым условиям. В случае принятия закона правила предоставления отсрочки изменятся для украинцев, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Отсрочка будет предоставляться будет предоставляться при условии, что у таких людей нет задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Также правила получения отсрочку изменят для военнообязанных, которые самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет при условии, что второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав или признан пропавшим без вести.

Стоит отметить, что из нормы об отсрочке для занятых постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе, исчезнут слова "или жены (мужа)". Следовательно, в случае принятия законопроекта в существующем виде отсрочка не будет предоставляться для ухода за родителями жены/мужа военнообязанному гражданину.

Напомним, в законопроекте №10449, который предусматривает целый ряд изменений в процессе мобилизации, идет речь, в частности, об электронных кабинетах военнообязанных. С помощью такого кабинета гражданам Украины будут рассылать повестки в территориальные центры комплектования.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

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