В законопроект о мобилизации подали тысячи правок: стало известно, когда документ будет рассмотрен во втором чтении

В законопроект о мобилизации подано 3700 правок. Документ рассмотрят во втором чтении не раньше 6 марта.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он отметил, что Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке должен рассмотреть все предложенные правки.

Сам Гончаренко отметил, что тоже подал их – продолжает отстаивать право военных на демобилизацию после 18 месяцев.

Кроме того, нардеп предлагает:

– изъять норму, где Ставка решает вопросы демобилизации;

– считать день службы на нуле за два;

– обязательные ротации;

– уволить срочников не позднее 1 месяца со дня вступления закона в силу, а также дать отсрочку от мобилизации сроком на год;

– четко прописанные нормы об отсрочке от мобилизации людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (в правительственном законопроекте они прописаны расплывчато);

– разрешить мобилизацию тех, кто был уволен по амнистии или помилован.

Напомним, 14 февраля Гончаренко сообщил, что рассмотрение законопроекта № 10449 об изменениях в мобилизации, которое 7 февраля было принято в первом чтении, задерживается. Депутаты Верховной Рады предположительно будут рассматривать документ во втором чтении уже в начале марта.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что для мобилизации 400-500 тыс. солдат Украине нужно дополнительно 720 млрд грн финансирования. Это серьезная сумма, чтобы ее найти, властям, вероятно, придется принимать непопулярные решения.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что украинское командование очень тщательно относится к обеспечению и подготовке украинских бойцов на передовую. Поэтому в Минобороны сейчас работают над тем, чтобы в случае мобилизации 500 тысяч человек в ряды украинского войска бойцы были обеспечены всем необходимым.

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